На Кубани мужчина погиб под перевернувшимся грузовиком со свеклой

В Курганинском районе Краснодарского края в пятницу днем произошло ДТП с КамАЗом и легковым автомобилем Honda. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по региону, многотонный тягач, нагруженный свеклой, выехал на встречную полосу, столкнулся с легковушкой и опрокинулся на нее. В результате аварии погиб водитель иномарки.

- ДТП произошло 5 ноября в 11:20 на 34-м километре трассы Армавир - Курганинск. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу и допустил касательное столкновение с автомобилем Honda, которым управлял 73-летний мужчина, - отметили в пресс-службе ведомства.

Водитель придавленного КамАЗом автомобиля погиб на месте. Также в ДТП пострадали три пассажира легковушки - 67-летняя женщина и двое детей 8 и 13 лет.

Сейчас сотрудники УГИБДД региона выясняют обстоятельства случившегося. Дорога перекрыта перевернувшимся грузовиком, движение по ней остановлено.