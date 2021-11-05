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05.11.2021 13:06
Рубрика: Общество

Магнолия в Сочи впервые зацвела в конце осени

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба Кавказского государственного биосферного заповедника Фото: Пресс-служба Кавказского государственного биосферного заповедника
Фото: Пресс-служба Кавказского государственного биосферного заповедника

В Адлерском районе Сочи в парке "Южные культуры" Кавказского государственного биосферного заповедника в начале ноября зацвела магнолия Делавеи. По словам ученых, они впервые видят цветение этого растения в такое время года - обычно она цветет в июне-июле. Как сообщили в пресс-службе заповедника, аномалия связана с изменением климата.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"
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- Цветение магнолий приходится с весны по середину лета. Магнолия Делавеи распускает удивительные цветы в июне-июле, но никогда цветение не приходится на осень. прошлое лето и осень были крайне теплыми и засушливыми. За зиму деревья напитались влагой и этот год уже были готовы и более устойчивы к аномальной погоде. Нынешняя осень и относительно теплая погода позволила проявиться так называемым "выскочкам": повторное цветение свойственно и другим сортам магнолий, - рассказал главный дендролог парка "Южные культуры" Алексей Плотников.

Саженец был высажен 2 года назад, и летом этого года зацвел впервые. И вот спустя несколько месяцев наблюдается повторное цветение. Увидеть изящные цветы можно будет еще в течение нескольких недель.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Климат на Земле

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