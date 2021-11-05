В Адлерском районе Сочи в парке "Южные культуры" Кавказского государственного биосферного заповедника в начале ноября зацвела магнолия Делавеи. По словам ученых, они впервые видят цветение этого растения в такое время года - обычно она цветет в июне-июле. Как сообщили в пресс-службе заповедника, аномалия связана с изменением климата.

- Цветение магнолий приходится с весны по середину лета. Магнолия Делавеи распускает удивительные цветы в июне-июле, но никогда цветение не приходится на осень. прошлое лето и осень были крайне теплыми и засушливыми. За зиму деревья напитались влагой и этот год уже были готовы и более устойчивы к аномальной погоде. Нынешняя осень и относительно теплая погода позволила проявиться так называемым "выскочкам": повторное цветение свойственно и другим сортам магнолий, - рассказал главный дендролог парка "Южные культуры" Алексей Плотников.

Саженец был высажен 2 года назад, и летом этого года зацвел впервые. И вот спустя несколько месяцев наблюдается повторное цветение. Увидеть изящные цветы можно будет еще в течение нескольких недель.