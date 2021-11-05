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05.11.2021 05:16
Рубрика: Власть

Село из Югры стало одним из лидеров всероссийского конкурса

Текст: Елена Панова
Сельское поселение Солнечное из Сургутского района Югры стало одним из лидеров всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", в результате получит семь миллионов рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По условиям конкурса правительство распределит один миллиард рублей между 50 победителями.

Фото: iStock
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Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями, эти премии поддержат муниципалитеты, которые предлагают эффективные решения в важнейших сферах, прежде всего в жилищно-коммунальном хозяйстве или благоустройстве территорий, в развитии общественного самоуправления и внедрении цифровых технологий.

Солнечное из Югры завоевало бронзу в номинации "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами" в категории "сельские поселения".

Теперь опыт югорчан может быть использован и в других регионах страны.

Победители из числа городских и муниципальных округов и городских поселений получат гранты в размере от 10 млн рублей до 50, сельские поселения - от 3 млн до 20.

Кроме денежных призов лауреатов ждут знаки отличия и дипломы правительства России, а также публикация их проектов в сборнике лучших практик, который будет выпущен по итогам конкурса.

Кстати

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проводится с 2017 года. За это время в нем приняли участие более 3,7 тысячи муниципальных образований, или каждый пятый муниципалитет в стране. По решению президента России Владимира Путина с 2020 года призовой фонд конкурса был увеличен с 40 млн до 1 млрд рублей, а также расширен перечень номинаций.

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