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05.11.2021 10:37
Рубрика: Власть

Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика. Он был учрежден в нашей стране 31 мая 2006 года.

Фото: Евгений Паулин / РИА Новости
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С профессиональным праздником военных разведчиков поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами - защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства", - говорится в приказе главы военного ведомства РФ.

По оценке Шойгу, благодаря высокому мастерству и всесторонней подготовке, отваге и беззаветной преданности Родине военные разведчики даже в самых сложных и опасных условиях действуют бесстрашно, решительно, профессионально. Министр подчеркнул, что на современном этапе личный состав военной разведки достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности нашей страны.

Власть Безопасность Правительство Минобороны

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