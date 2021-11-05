Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником

В пятницу, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика. Он был учрежден в нашей стране 31 мая 2006 года.

С профессиональным праздником военных разведчиков поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "За долгую историю отечественная военная разведка прошла нелегкий путь, постоянно сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами, но неизменно с успехом справлялась с ответственными задачами - защитой национальных интересов и укреплением обороноспособности государства", - говорится в приказе главы военного ведомства РФ.

По оценке Шойгу, благодаря высокому мастерству и всесторонней подготовке, отваге и беззаветной преданности Родине военные разведчики даже в самых сложных и опасных условиях действуют бесстрашно, решительно, профессионально. Министр подчеркнул, что на современном этапе личный состав военной разведки достойно продолжает славные традиции предшественников, вносит неоценимый вклад в обеспечение безопасности нашей страны.