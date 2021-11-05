СМИ сообщили о гибели сотрудника российского посольства в Берлине

Сотрудники посольства России в ФРГ не дают комментариев относительно инцидента, который привел к гибели российского дипломата в прошлом месяцев. Об этом сообщило агентство ТАСС.

"Посольство России в Германии не комментирует данное трагическое событие по этическим причинам", - рассказал агентству дипломат.

Агентство отмечает, что немецкие власти знают об инциденте. "Деталей я приводить не буду", - заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.

Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил о том, что тело российского дипломата было обнаружено 19 октября. Отмечается, что, по предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая.