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05.11.2021 16:24
Рубрика: Общество

Сокровища викингов прольют свет на "темные пятна" истории Англии

Текст: Николай Грищенко

Клад викингов, найденный в 2015 году около английского городка Леоминстер, может изменить историю англо-саксонских королевств VI-IX веков Великобритании. Речь идет о взаимоотношениях короля Уэссекса Альфреда Великого и правителя Мерсии - Сеолвульфа II.

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Как сообщает The Viking Herald, обнаруженные ювелирные изделия, в том числе подвеска с хрустальным шаром, датируемая V или VI веком, восьмиугольное золотое кольцо, а также браслет в виде змеи, кусающей свой хвост и 300 серебряных монет и слитков, пролежали в земле более одной тысячи лет.

Особый интерес ученых вызвали монеты, которые имеют одинаковую форму и символику. Это позволяет пересмотреть историю и более точно определить момент объединения Англии в единое королевство.

"Король Альфред долгое время считался значительной фигурой в английской истории, в то время как Сеолвульф II считался гораздо менее важной личностью, марионеткой викингов. Присутствие обоих королей на двух монетах наводит на мысль о каком-то договоре между ними. Но редкость монет также говорит о том, что Альфред быстро оставил своего союзника, который был почти вычеркнут из истории", - сообщает издание.

Наличие монет близ Леоминстера позволяет предположить, что часть армии викингов находилась в этом районе после поражения в Уилтшире в 878 году, прежде чем двинуться на восток через Уотлингтон в Оксфордшире.

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