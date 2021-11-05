Стали известны цены на круизы в 2022 году

Компании открыли продажи круизов на 2022 год. В следующем сезоне в круизы после реконструкции выйдут несколько судов, пройдет круиз по Курильским островам, рассказали представители туриндустрии. Стоимость путешествий стартует от 33 тысяч рублей на человека.

В навигацию-2021 многие туристы познакомились с такими лайнерами, как "Россия", "Александр Грин", "Антон Чехов", "Максим Литвинов", которые до пандемии работали только на иностранных туристов. В 2022 году россиян также ждут новинки. Рейсы по Карелии будет совершать четырехпалубный теплоход Петр Чайковский, рассказали "РГ" в компании-агрегаторе "Круиз.онлайн". После реконструкции судно отвечает критериям комфорта даже самых искушенных туристов. Путешествие по одному из самых популярных маршрутов из Санкт-Петербурга до Валаама стоит от 33,2 тысячи рублей на человека.

По Золотому кольцу будет ходить яркий комфортный теплоход "Маленький Принц". Цены на такие круизы в 2022 году стартуют от 64 тысяч рублей на человека. Теплоход класса "люкс" "Принцесса Анабелла", прошедший полную реконструкцию и переоборудование в 2020 году, в следующем году будет выполнять рейсы на Соловецкие острова из Москвы. Круизы можно забронировать по цене от 121,6 тысячи рублей на человека.

В следующем сезоне также стартует экспедиционный круиз по Курильским островам и Тихому океану на морском пятизвездочном лайнере "Родина". Круговой маршрут будет начинаться во Владивостоке, с заходом на остров Сахалин, Курилы и другие многочисленные острова и бухты. Стоимость такого путешествия, по данным компании "Русич", стартует от 241 тысячи рублей на человека.

Другой круиз по Курильским островам на экспедиционном судне ледового класса "Профессор Хромов" организаторы туров предлагают по цене от 340 тысяч на человека.

Пока забронировать путешествие по воде на следующий сезон можно со скидкой. В компании "Водоход" сообщают, что скидки раннего бронирования на все круизы навигации 2022 года действуют с 1 по 30 ноября 2021 года и составляют от 5 до 9 процентов в зависимости от круиза. Компания "Русич" предлагает скидки по своим маршрутам до 19 процентов.

В следующем сезоне сильно не изменится стоимость круизов, прошедших в 2021 году. В Россию постепенно возвращаются иностранные туристы. Они выкупают рейсы на люксовых теплоходах. В результате увеличится процент заполняемости рейсов и рентабельность судовладельцев, поясняют в "Круиз.онлайн".

Самым популярными направлением в этом году остались круизы по Верхней Волге - от Москвы до Нижнего Новгорода. Средний чек таких путешествий составляет 33,6 тысячи рублей на человека. Продажи круизов по данному маршруту в 2021 году выросли в пять раз по сравнению с 2019 годом.

Второе место по спросу в 2021 году заняли круизы в Карелию по Ладожскому и Онежскому озерам. Средний чек такого путешествия составляет 58 тысяч рублей на человека.

Неизменным спросом пользуются круизы из Москвы до Казани и до Астрахани, а также круизы по Черному морю. Также популярны путешествия по Каме.

Если не будет новых жестких ограничений, то круизная отрасль в следующем сезоне может вырасти на 15-20 процентов (по сравнению с 2019 годом), прогнозируют в "Круиз.Онлайн".