Археологи впервые нанесли на карту столицу империи Чингисхана

Международная команда археологов впервые применила передовые методы геофизики, чтобы в точности определить расположение дорог, районов и внутренних структур Каракорума - древней столицы Монгольской империи. Полученные данные позволили нанести этот город на карту.

Как сообщает Heritage Daily, команда археологов обследовала территорию площадью 465 га с помощью SQUID - это передовой метод геофизики. Информацию передает сверхпроводящее устройство квантовой интерференции. Оно при помощи сканирования измеряет топографию поверхности и магнитные поля под ней.

На измерения у археологов ушло 52 дня. Затем полученные данные они объединили с аэрофотосъемкой, сделанной в предыдущих исследованиях. Кроме того, при составлении карты ученые ориентировались на сохранившиеся исторические записи. Все это вкупе позволило воссоздать не только внутреннюю планировку Каракорума, но и расположение его пригородов.

В частности, впервые удалось восстановить точное расположение городских стен. Сканирование помогло обнаружить три из четырех главных ворот, которые упоминаются в исторических летописях. Исследование показало, что жизнь за пределами этих стен тоже была активной.

Пригородные поселения простирались на расстоянии более трех километров от границ столицы. Располагались они вдоль древних дорог. Произведенные расчеты показали, что в целом Каракорум был крупнее, чем считалось до сих пор. Кроме того, было установлено, что самая плотная застройка приходилась на центр города. Вероятно, именно этот район был заселен дольше всего.

Считается, что Каракорум был основан примерно в 1218-2020 годах нашей эры Чингисханом. Великий правитель заложил "город юрт", чтобы сплотить свои войска во время походов против Хорезмской империи. Еще более важное значение Каракорум приобрел в период правления Угедей-хана, третьего сына Чингисхана и второго Великого хана Монгольской империи. При нем и его преемниках этот город стал традиционной столицей монголов и важным торговым центром на Великом шелковом пути.