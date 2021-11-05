Тысячам сотрудников разведки США грозит увольнение за отказ вакцинироваться

Пандемия коронавируса неожиданно нанесла ощутимый удар и по "мозговому центру" американской политики. Глаза и уши американских спецслужб могут в самое ближайшее время значительно сократить свои ряды, с огорчением признают обозреватели США.

Дело в том, поясняет агентство Associated Press, что тысячи сотрудников разведывательных органов оказались под "гильотиной" увольнения из-за невыполнения решения Белого дома об обязательной вакцинации сотрудников учреждений и компании, насчитывающих сто или более сотрудников.

После опубликования данных, которыми располагает член комитета по разведке Палаты представителей американского конгресса Крис Стюарт, стало известно, что на конец октября в нескольких разведывательных ведомствах не было вакцинировано, по меньшей мере, 20 процентов сотрудников, а в отдельных структурах данного сообщества эта цифра достигала сорока процентов. Правда, он отказался назвать конкретные ведомства, поскольку полная информация о показателях вакцинации засекречена.

Но и полученных от Стюарта данных оказалось достаточно, чтобы конгрессмены и сенаторы в один голос выразили обеспокоенность по поводу увольнения сотрудников из учреждений, имеющих решающее значение для национальной безопасности. А комитет Республиканской партии США даже объявил, что подает иск в суд, чтобы оспорить решение администрации Байдена.

"Управление по охране труда установило чрезвычайный временный стандарт по вакцинации от COVID-19 и тестированию, который требует от компаний, насчитывающих 100 и более работников, вакцинировать их к 4 января", - говорится в пресс-релизе Белого дома, уточняя, что полноценной вакцинацией считается получение двух компонентов вакцин компаний Pfizer или Moderna либо одной дозы препарата компании Johnson & Johnson.