Ученые из ФРГ и Бельгии заявили, что COVID-19 не поражает клетки мозга

Коронавирус SARS-CoV-2 не поражает мозговые клетки человека. К такому выводу пришли ученые из Германии и Бельгии после изучения 85 случаев COVID-19.

Научная гипотеза была высказана по результатам исследования аносмии - потери у больных обоняния.

"Мы не обнаружили свидетельств заражения, отвечающих за обоняние сенсорных нейронов. Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус", - сообщается в публикации научного журнала Cell.

Впрочем, ряд ученых полагает, как сообщают РИА Новости, что опубликованное исследование не подтверждает существующие предположения о том, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки.

По мнению представителя исследовательской группы Петера Момбайрца, потеря обоняния больными COVID-19 может происходить при незатронутых обонятельных нейронах, которые лишились поддержки сустентакулярных клеток.

Кроме того, ученым предстоит изучить другие неврологические проявления заболевания, такие как "мозговой туман", сопровождающий длительное течение болезни.