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05.11.2021 06:15
Рубрика: Общество

Ученые из ФРГ и Бельгии заявили, что COVID-19 не поражает клетки мозга

Текст: Николай Грищенко

Коронавирус SARS-CoV-2 не поражает мозговые клетки человека. К такому выводу пришли ученые из Германии и Бельгии после изучения 85 случаев COVID-19.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости
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Научная гипотеза была высказана по результатам исследования аносмии - потери у больных обоняния.

"Мы не обнаружили свидетельств заражения, отвечающих за обоняние сенсорных нейронов. Паренхиматозная ткань обонятельной луковицы также оказалась незатронута. Таким образом, SARS-CoV-2 не выглядит как нейротропический вирус", - сообщается в публикации научного журнала Cell.

Впрочем, ряд ученых полагает, как сообщают РИА Новости, что опубликованное исследование не подтверждает существующие предположения о том, что вирус поражает нейроны слизистой обонятельной оболочки.

По мнению представителя исследовательской группы Петера Момбайрца, потеря обоняния больными COVID-19 может происходить при незатронутых обонятельных нейронах, которые лишились поддержки сустентакулярных клеток.

Кроме того, ученым предстоит изучить другие неврологические проявления заболевания, такие как "мозговой туман", сопровождающий длительное течение болезни.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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