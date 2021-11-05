Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого COVID-19

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19.

"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов общегеномного анализа и выявили малоизученный ген LZTFL1, вдвое повышающий риск отказа дыхательных путей при тяжелой форме COVID-19", - рассказали о своем исследовании ученые. Они отметили, что данный ген встречается у 60 процентов людей южноазиатского происхождения и только у 15 процентов европейцев.

При этом подчеркивается, что ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при коронавирусе. Есть и другие факторы, от которых зависит, выживет человек или нет.

Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис заявил Sky News, что нейтрализовать повышенный генетический риск поможет вакцинация.