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Рубрика: Общество

Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого COVID-19

Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19.

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
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"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов общегеномного анализа и выявили малоизученный ген LZTFL1, вдвое повышающий риск отказа дыхательных путей при тяжелой форме COVID-19", - рассказали о своем исследовании ученые. Они отметили, что данный ген встречается у 60 процентов людей южноазиатского происхождения и только у 15 процентов европейцев.

При этом подчеркивается, что ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при коронавирусе. Есть и другие факторы, от которых зависит, выживет человек или нет.

Один из руководителей исследования Джеймс Дэвис заявил Sky News, что нейтрализовать повышенный генетический риск поможет вакцинация.

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