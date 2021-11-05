В 2022 году военные инструкторы РФ обучат тысячу специалистов для армии Таджикистана

В пятницу пресс-служба Центрального военного округа сообщила, что в будущем году инструкторы 201-й российской военной базы подготовят для вооруженных сил Таджикистана 1 тысячу младших специалистов.

"Подготовка военнослужащих пройдет сразу на двух учебно-тренировочных комплексах Ляур и Самбули по 14 военным специальностям. Это - механик-водитель и наводчик-оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", наводчик бронетранспортера БТР-80, наводчик-оператор боевой машины пехоты БМП-2, также разведчик, гранатометчик и другим", - проинформировали в пресс-службе ЦВО. Там сказали, что обучение специальностям займет около трех месяцев.

В октябре начальник штаба 201-й базы Евгений Охрименко сказал, что в его соединении ежегодно обучают до тысячи специалистов для местной армии. Такую подготовку прошли уже более 6 тысяч военнослужащих Таджикистана.

А в конце июля в Душанбе на переговорах с главой военного ведомства республики министр обороны России Сергей Шойгу отметил необходимость совместной работы по нейтрализации угроз с территории соседнего Афганистана. Поспешный вывод оттуда иностранных войск, по словам Шойгу, спровоцировал стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. "Данная ситуация требует принятия надлежащих мер. Такая работа уже ведется", - заявил тогда российский министр.

Он перечислил некоторые шаги на этом направлении. Это - совместные учения на двусторонней основе и в рамках ОДКБ. Дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники для оснащения армии Таджикистана. Подготовка квалифицированных местных кадров в военных вузах РФ и на фондах 201-й российской базы. Укрепление боевого потенциала самой базы и уточнение планов по совместному отражению возможного проникновения боевиков.

Шойгу также сказал, что наша страна готова "оказывать любую требуемую поддержку таджикистанским друзьям".