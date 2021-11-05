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05.11.2021 11:42
Рубрика: В мире

В Японии двое смертников подали иск из-за "бесчеловечного уведомления о казни"

Текст: Максим Макарычев

Двое заключенных, приговоренных к смертной казни в Японии, подали в суд на правительство страны, утверждая, что практика сообщать узникам время казни лишь за несколько часов до ее исполнения "бесчеловечна". Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение, и практика уведомления заключенных за несколько часов до вынесения приговора уже давно осуждается международными правозащитными организациями за то давление, которое она оказывает на заключенных, отмечает Guardian.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Двое заключенных, приговоренных к смертной казни, подали иск в районный суд в западном городе Осака, заявив, что такая практика является незаконной, поскольку не дает заключенным времени на подачу апелляции. Как сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo, они настаивают на том, что данная практика должна быть отменена и требуют от правительства страны компенсацию в размере 22 миллионов иен (194 тысяч долларов США) для каждого. "Заключенные, приговоренные к смертной казни, каждое утро живут в страхе, что этот день станет для них последним, - цитирует агентство слова адвоката истцов. - Это крайне бесчеловечно".

В Японии смертная казнь обычно выносится в связи с громкими убийствами и пользуется очень высокой общественной поддержкой. В Стране восходящего солнца в 2020 году казни не проводились: это первый год без казней с 2011 года, и ни одна казнь еще не исполнялась в 2021 году. По сообщениям местных СМИ, около 110 человек ожидают смертной казни в Японии.

В мире Восточная Азия Япония

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