В Южной Корее стали известны два главных претендента на пост президента

Сегодня в ведущей оппозиционной партии Южной Кореи завершилась процедура праймериз, по итогам которой было названо имя кандидата, который будет бороться от партии за победу на ближайших президентских выборах. Им стал бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, которому будет противостоять представитель правящего лагеря экс-губернатор Ли Чжэ Мён. Хотя официально в выборах будет участвовать, как ожидается, до полутора десятка кандидатов, но, по мнению политологов, реально имеет шансы стать новым лидером Республики Корея (РК) только кто-то из этой пары - либо Юн, либо Ли.

Внутрипартийные выборы в оппозиционной партии "Сила народа", которая является главным противником нынешнего правительства РК и правящих демократов, шли в течение нескольких недель. Сначала безусловным фаворитом считался именно бывший генеральным прокурор Юн Сок Ёль, который, по словам его сторонников, имеет имидж принципиального борца с коррупцией и сторонником строгих принципов закона. Однако в последние дни, судя по опросам, его стал догонять ветеран партии Хон Чжун Пхё и было уже неясно, кто получит право представлять партию на президентских выборах.

Всё в итоге определилось сегодня. Голосование действительно получилось напряженным. Согласно правилам, половина рейтинга определялась на основе голосования среди членов партии, а другая половина - по результатам опроса обычных людей. Хон Чжун Пхё смог незначительно опередить Юна в опросах обычных корейцев, но бывший генеральный прокурор сумел существенно обойти конкурента в партийном голосовании. В итоге с результатом 48,75 процента победил Юн Сок Ёль, который и будет представлять "Силу народа" на президентских выборах. Итоговый результат Хон Чжун Пхё - 41,50 процента. Два остальных претендента существенно отстали. Бывший депутат Ю Сын Мин получил итоговые 7,47, а экс-губернатор провинции Чечжу Вон Хи Рён 3,17 процента.

Как отмечают местные политологи, теперь можно с уверенностью назвать два имени, одно из которых 9 марта следующего года будет вписано в историю как новый президент Республики Корея. Согласно конституции, в Южной Корее один и тот же человек не имеет право быть президентом страны более одного пятилетнего срока, а потому нынешний лидер Мун Чжэ Ин обязательно сложит полномочия в мае следующего года. Поэтому следующим президентом РК станет либо уже упомянутый Юн Сок Ёль либо бывший губернатор провинции Кёнги Ли Чжэ Мён, который несколько недель назад выиграл праймериз в правящей Демократической партии "Тобуро" и получил номинацию от партии на выборы.

Хотя в президентских выборах РК скорее всего будет участвовать 10-15, а то и более кандидатов, но реальная борьба, как это уже стало традицией для корейской политики, развернется между "прогрессивным" лагерем, который представляют сейчас находящиеся у власти демократы и их кандидат Ли Чжэ Мёна, и "консерваторами" в лице "Силы народа" и Юн Сок Ёля.

Первые обычно выступают с более левых позицией и поддерживают необходимость развития сотрудничества с Северной Кореей, последние же являются скорее сторонниками более консервативной экономической политики и весьма критически настроены к Пхеньяну. Обе партии подчеркивают необходимость сохранения отношений военно-политического альянса с США, но демократы говорят о целесообразности большей самостоятельности Сеула во внешней политике, тогда как консерваторы - за дальнейшее сближение с США и выстраивание более тесного альянса с Вашингтоном типа того, что в регионе у Соединенных Штатов сложился с Японией.

В любом случае ближайшие президентские выборы в Южной Корее обещают быть напряженными. А теперь страну ждет активная предвыборная кампания, в которой будут бурлить страсти и идти война компроматов. И в отношении Ли Чжэ Мёна и Юн Сок Ёля, а также их окружения и родственников есть самые разные подозрения и обвинения, которые их противники постараются подтвердить. У обеих кандидатов есть и свои достоинства и недостатки. Выбор же остаётся за самими корейцами, а итоговый результат сейчас предсказать практически невозможно. Опросы общественного мнения лишь запутывают ситуацию, отдавая победу то одному, то другому. Кроме того, около половины корейских избирателей, судя по их словам, пока не определились, за кого будут голосовать. Сами выборы следующего президента РК состоятся, как уже говорилось, 9 марта, а инаугурация очередного лидера страны пройдет 9 мая 2022 года.