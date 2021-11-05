В Калмыкии из-за гриппа произошла массовая гибель редких видов птиц

В Калмыкии на острове Надежда реликтового озера Маныч-Гудило зафиксирован падеж редких видов птиц. Сотрудники заповедника "Черные пески" обнаружили более 300 павших особей Пеганки и Черношейной поганки.

В обстоятельствах и причинах инцидента разбираются сотрудники прокуратуры республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, падеж птицы произошел 28 - 29 октября на острове Надежа в Приютненском районе республики.

Причиной гибели Пеганки и Черношейнной поганки стала вспышка птичьего гриппа. Это подтвердили результаты лабораторного исследования в Ростовском референтном центре Россельхознадзора. В пробах птицы обнаружен генетический материал вируса гриппа А субтипа Н5.

"На территории острова Надежда введен карантин - угроза распространения вируса оценивается как минимальная. Отмечу, что это незаселенный и трудно доступный остров, который часто выбирают перелетные птицы для остановок на путях миграции", - подчеркнул заместитель начальника управлении ветеринарии Калмыкии Виталий Качканов.

Фактов распространения птичьего гриппа не зафиксировано, но на территории Приютненского района республики проводятся карантинные мероприятия.