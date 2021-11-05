В Колумбии задержан россиянин, подозреваемый в связях с террористами

Сотрудники правоохранительных органов Колумбии задержали в столичном аэропорту гражданина России, который связан с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в пятницу сообщил директор колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас Валенсия.

"Гражданин России Владимир Таранец, известный под псевдонимом Али Али, которого власти его страны считают членом террористической группировки "Исламское государство", был задержан в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе", - написал Варгас Валенсия на своей странице в Twitter.

Глава полиции отметил, что Таранец хотел сделать пересадку в Боготе, направляясь из Турции в Гватемалу. Он также добавил, что россиянин будет экстрадирован на родину.