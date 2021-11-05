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05.11.2021 20:22
Рубрика: В мире

В США могут уволить тысячи офицеров американской разведки

Текст: Максим Макарычев

Тысячи офицеров американской разведки в ближайшее время могут быть уволены за невыполнение требований администрации Байдена по вакцинации, что побудило некоторых законодателей-республиканцев выразить обеспокоенность по поводу возможного массового исхода сотрудников из секретных служб. По словам представителя конгрессмена Криса Стюарта, республиканца из штата Юта, который является членом комитета по разведке палаты представителей, по состоянию на конец октября в некоторых спецслужбах не было вакцинировано не менее 20 процентов сотрудников.

Фото: Сергей Савостьянов/ ТАСС
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На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс публично объявил, что 97 процентов сотрудников агентства были вакцинированы. Агентство национальной безопасности (АНБ) сообщило о вакцинации более 90 процентов своих сотрудников. Однако, по словам Стюарта, которого цитирует Associated Press, некоторые службы в разведывательном сообществе, в которое входят 17 агентств, не вакцинировали до 40 процентов своих сотрудников. Он отказался назвать агентства, потому что полная информация о показателях вакцинации была засекречена.

Как отмечают эксперты, сопротивление мандату о вакцинации может оставить основные агентства, ответственные за национальную безопасность, без определенной части высококвалифицированного персонала. Офицеров разведки особенно сложно заменить из-за узкоспециализированной работы, которую они выполняют, и трудностей с прохождением проверок допуска к секретной информации. Управление директора национальной разведки США не сообщило об имеющемся плане действий на случай непредвиденных обстоятельств, если офицеры будут уволены с работы из-за несоблюдения мандата. Директор национальной разведки Аврил Хейнс на слушаниях на прошлой неделе отказалась сообщить, какой процент сотрудников был вакцинирован, но пояснила, что "это не станет проблемой для разведывательного сообщества".

По состоянию на четверг, около 70 процентов взрослых американцев были полностью вакцинированы, а 80 процентов получили хотя бы одну дозу вакцины. В разведывательном сообществе США насчитывается около 100 тысяч сотрудников. Президент Джо Байден издал несколько распоряжений о повышении уровня вакцинации в США, которые затрагивают федеральных служащих, подрядчиков и медицинских работников. Недавнее исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США показало, что с апреля по июль невакцинированные американцы в 10 раз чаще были госпитализированы, чем вакцинированные, и в 11 раз чаще умирали от COVID-19.

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