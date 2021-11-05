В США объявили награду в 10 млн долларов за данные о хакерах DarkSide

Американский госдеп пообещал крупное денежное вознаграждение за информацию о местонахождении тех, кто играет ведущую роль в деятельности хакерской группировки DarkSide. В частности, пять миллионов долларов администрация США готова заплатить за данные, которые помогут задержать злоумышленников, планирующих принять участие "в новых операциях".

Агентство "Интерфакс" напоминает, что транснациональная преступная группировка DarkSide базируется в Восточной Европе. Для достижения своих целей она использует вирус-вымогатель.

Весной этого года от рук хакеров пострадала американская компания Colonial Pipeline, в ведении которой находится топливопровод. Злоумышленники потребовали выкуп за расшифровку данных, заблокировавших деятельность предприятия. Из-за атаки возникли проблемы с доставкой нефти на восточное побережье США, что привело к дефициту бензина на заправках во многих районах страны. Топливный кризис продолжался больше недели.

Представители DarkSide позднее извинились за случившееся и уверяли, что не хотели создавать проблемы американцам.