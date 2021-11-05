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05.11.2021 12:16
Рубрика: В мире

В Ульсане прошел форум российско-корейского межрегионального сотрудничества

Текст: Олег Кирьянов (Ульсан - Сеул)
В одном из крупнейших промышленных мегаполисов Южной Кореи Ульсане, что на юго-востоке страны, прошел 3-й Российско-корейский форум межрегионального сотрудничества. Данное мероприятие собрало большое количество бизнесменов, чиновников и экспертов и стало площадкой для активного обмена мнениями по вопросам путей активизации связей между нашими странами, позволив многим тут же провести деловые переговоры и подписать соглашения.

Форум в Ульсане стал уже третьим по счету. Проводится он ежегодно поочередно в России и Корее, начиная с 2018 году, когда впервые его провел другой корейский портовый город на юго-востоке страны - Пхохан. В 2019 г. эстафету проведения принял Владивосток, но начавшаяся пандемия коронавируса заставила отложить его в 2020 году. В этой связи в третий раз Российско-корейский форум регионального сотрудничества прошел в этом году с 3 по 5 ноября в Ульсанском выставочном центр UECO. Девизом мероприятия стала фраза: "30-летние отношения Российской Федерации и Республики Корея, Дальний Восток и Арктика - центр будущего мира".

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Судя по количеству участников и атмосфере форума, представители двух стран соскучились по деловому общению и хотели наверстать то, что было упущено из-за COVID-19. Успехи же Кореи в борьбе с коронавирусом и проведенное менее недели назад ослабление мер социального дистанцирования, которое ознаменовало для Страны утренней свежести "начало возвращения к обычной жизни", позволили провести мероприятие без серьезных ограничений.

Форум в Ульсане безусловно превратился в крупномасштабную и представительную площадку, которая позволяет встретиться, напрямую пообщаться и обменяться мнениями представителям регионов России и Южной Кореи. Согласно информации организаторов, на этот раз в работе мероприятия приняли участие несколько сотен человек, которые представляли в общей сложности 35 регионов - 17 из Кореи и 18 из России. Корейские регионы были представлены на форуме в полном составе, а от России участвовали 11 регионов Дальневосточного федерального округа и еще семь регионов Арктической зоны, что охватило пространство от Владивостока до Карелии и Мурманска.

Если говорить о количестве участников, то организаторы и СМИ дают цифру "от 800 до 1000" бизнесменов, чиновников, политиков, экспертов, журналистов и пр. От России прибыла представительная делегация численностью более чем сто человек во главе с министром развития Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Значительное количество чиновников и крупных бизнесменов из РФ также участвовали в формате видеоконференции.

Главным днем форума стал четверг 4 ноября, когда в течение всего дня шла конференция, где участники в рамках работы различных секций обсуждали направления развития сотрудничества, включая торговлю, инвестиции, высокие технологии, судостроение, транспорт, атомную энергетику, топливно-энергетический комплекс, Северный морской путь, взаимодействие РФ и Республики Корея с КНДР и другие вопросы. По словам корейских участников форума, их особенно интересовали сферы совместного исследования Арктики, Северный морской путь, атомная энергетика, водородная отрасль, а также торговля, новые технологии и судостроение.

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Учитывая, что в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Москвой и Сеулом 2020-2021 годов были официально объявлены в России и Корее "годом взаимных обменов", то нынешний форум в Ульсане не стал ограничиваться только вопросами делового взаимодействия. Отдельная сессия конференции было посвящена сотрудничеству в сфере культуры, музыки и искусства. Кроме того, в ходе форума состоялось также общение парламентариев двух стран, которые провели сессию межпарламентского сотрудничества.

Как в рамках форума, так и за его пределами участники вели переговоры, которые, судя по появившимся в корейских СМИ публикациям, позволяют надеяться на скорое оживление двусторонних связей. Тенденцию на реанимацию сотрудничества подтверждает и объективные данные. Согласно статистике, в третьем квартале текущего года двусторонний товарооборот между Российской Федерацией и Республикой Корея увеличился на 47 процентов по сравнению с тем же периодом 2020 года. За время с января по август 2021 года торговля РФ и РК превысила 20 млрд долларов.

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