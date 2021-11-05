Власти Казахстана опровергли данные о блокировке Россией транзита угля

Власти Казахстана опровергли информацию о том, что Россия заблокировала транзит казахского угля на Украину. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев.

"Полностью Россия не блокировала поставку угля", - заявил он агентству ТАСС.

Представитель министерства добавил, что ограничения в поставка угля на Украину связаны с "загруженностью инфраструктуры с российской стороны".

Ранее представитель Верховной рады Украины Андрей Герус обвинил Москву в блокировке транзита угля в страну.