Во сколько обойдется экономике таяние вечной мерзлоты

Новости

Вильфанд: Воздух в центре европейской части России прогреется до +13 01:47
В подмосковных Химках после стрельбы обнаружено тело мужчины 01:24
"Спартак" сыграл вничью с "Лестером" в Лиге Европы 01:01
Командир атомной подлодки США лишился должности за столкновение с горой 00:29
Почему собаки наклоняют голову во время разговора с хозяином 00:10
В Сан-Франциско обяжут детей предъявить доказательства вакцинации от COVID-19 04.11.2021
Собянин: Эффект нерабочих дней поймем в конце следующей недели 04.11.2021
Селихов сыграет в воротах "Спартака" в матче против "Лестера" 04.11.2021
Песков рассказал про давнее приглашение Лукашенко в Крым 04.11.2021
Российскому хоккеисту Ничушкину грозит дисквалификация за допинг 04.11.2021
Россия сыграет с Португалией в полуфинале Межконтинентального кубка 04.11.2021
На столицу вновь обрушится сильный туман 04.11.2021
Путин поддержал идею новых выплат жителям и защитникам Севастополя 04.11.2021
Российские пловчихи выиграли золото ЧЕ в эстафете 04.11.2021
Путин и Лукашенко поговорили по телефону после заседания Высшего Госсовета 04.11.2021
На детском конкурсе красоты в Анталье победила девятилетняя россиянка 04.11.2021
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве 04.11.2021
В Подмосковье из психбольницы сбежал опасный убийца 04.11.2021
Мезенцев объявил о работе над "кефирной" вакциной от коронавируса 04.11.2021
Лукашенко попросил Путина взять его с собой в Крым 04.11.2021
Пятигорская епархия РПЦ запустила флешмоб с фото на фоне храмов 04.11.2021
Лукашенко назвал сроки проведения референдума по конституции 04.11.2021
Лукашенко подтверждает нацеленность на расширение интеграции с Россией 04.11.2021
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства 04.11.2021
В Москве ожидается ветер до 17 метров в секунду 04.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
05.11.2021 01:00
Рубрика: Общество

Во сколько обойдется экономике таяние вечной мерзлоты

Текст: Елена Березина
К 2050 году ущерб для инфраструктуры в Арктике составит 5 трлн рублей. Об этом в интервью "Российской газете" заявил Михаил Кузнецов, директор ФАНУ "Востокгосплан", которое проанализировало, что будет в каждом из арктических регионов до 2050 года с точки зрения температурного режима.

"Мы видим, что с повышением среднегодовой температуры в ряде регионов деградируют фундаменты, есть риски ущерба для железных дорог, газопроводов. В целом, если ничего не предпринимать, ущерб для инфраструктуры в АЗ РФ к середине столетия может составить до 5 трлн рублей. Только для жилых зданий такой ущерб до 2050 года может составить 770 млрд рублей", - заявил он.

Он отметил, что лес наступает на север, а тундра зарастает кустарниками и деревьями. "В арктической зоне Сибири растут площади выжженных лесных участков (гарей). Во второй декаде XXI века число пожаров возросло в 2,5 раза по сравнению с первой декадой. Граница распространения пожаров продвигается на север, она уже достигла побережья Ледовитого океана на отдельных участках арктической зоны", - сказал он.

Эксперты рассказали, почему в Арктике не увеличиваются охранные зоны

По словам Кузнецова, процесс таяния мерзлоты облегчит доступ к минерально-сырьевой базе Арктики и откроет новые источники энергии. "В вечной мерзлоте находятся огромные месторождения газовых гидратов, которые рассматриваются как сырье будущего. Их объем сопоставим с доказанными запасами традиционного природного газа. Не исключено, что при таянии мерзлотных грунтов этот ресурс станет более доступным", - полагает он.

Полный текст интервью с главой "Востокгосплана" Михаилом Кузнецовым читайте в ближайших номерах "РГ"

Общество Экология Общество Природа Арктика: битва за ресурсы

Главное сегодня

Путин: Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией
Собянин сообщил о снижении числа госпитализаций с COVID-19 в Москве
В Госдуме настаивают на проработке идеи о геномной регистрации всех граждан РФ
Землю накрыла самая мощная магнитная буря за последние годы
Мировые цены на еду в октябре достигли максимума с июля 2011 года
Директор Склифа Сергей Петриков: Вся идея вакцинации в том, чтобы человек не умер
Как в молодежном центре воспитывают патриотов