Во сколько обойдется экономике таяние вечной мерзлоты

К 2050 году ущерб для инфраструктуры в Арктике составит 5 трлн рублей. Об этом в интервью "Российской газете" заявил Михаил Кузнецов, директор ФАНУ "Востокгосплан", которое проанализировало, что будет в каждом из арктических регионов до 2050 года с точки зрения температурного режима.

"Мы видим, что с повышением среднегодовой температуры в ряде регионов деградируют фундаменты, есть риски ущерба для железных дорог, газопроводов. В целом, если ничего не предпринимать, ущерб для инфраструктуры в АЗ РФ к середине столетия может составить до 5 трлн рублей. Только для жилых зданий такой ущерб до 2050 года может составить 770 млрд рублей", - заявил он.

Он отметил, что лес наступает на север, а тундра зарастает кустарниками и деревьями. "В арктической зоне Сибири растут площади выжженных лесных участков (гарей). Во второй декаде XXI века число пожаров возросло в 2,5 раза по сравнению с первой декадой. Граница распространения пожаров продвигается на север, она уже достигла побережья Ледовитого океана на отдельных участках арктической зоны", - сказал он.

По словам Кузнецова, процесс таяния мерзлоты облегчит доступ к минерально-сырьевой базе Арктики и откроет новые источники энергии. "В вечной мерзлоте находятся огромные месторождения газовых гидратов, которые рассматриваются как сырье будущего. Их объем сопоставим с доказанными запасами традиционного природного газа. Не исключено, что при таянии мерзлотных грунтов этот ресурс станет более доступным", - полагает он.

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