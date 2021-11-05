Володин: Важно, чтобы средства на здравоохранение доходили до граждан

Средства, выделяемые из бюджета на повышение качества здравоохранения, обязательно должны доходить до граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "России 24". Кроме того, он обратил внимание на ряд других приоритетов проекта нового федерального бюджета.

В ситуации, связанной с пандемией, в повестке постоянно находятся вопросы здравоохранения, и важно сделать все для того, чтобы спасти жизнь человека, подчеркнул Володин. По его оценке, в бюджете "это тоже находит отражение".

"Нам надо выстроить так систему, чтобы был контроль за бюджетным рублем,- добавил он, - чтобы была его эффективность, чтобы деньги доходили до человека, и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина".

Спрашивать за это, считает спикер, надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств.

Володин обратил внимание, что в последние годы траты на здравоохранение увеличиваются. Если в 2019 году на эту сферу было выделено 3 триллиона 811 миллиардов, то в 2021 году - 5 триллионов 60 миллиардов. В 2022 году на здравоохранение планируется потратить 5 триллионов 187 миллиардов.

Комментируя рассмотрение бюджета в целом, он напомнил, что экономика стала восстанавливаться, ожидается рост в 4,2 процента. "Он восстанавливает наши возможности на уровень до пандемии, - сообщил Володин. - И, конечно, бюджет отличается от бюджета прошлого года, он уже профицитный, 25 триллионов 22 миллиарда составляет доходная часть бюджета.

По его словам, ко второму чтению поступает много поправок, которые депутаты сейчас обсуждают. "Для нас важно, чтобы, имея возможности, связанные с ростом экономики, решались вопросы, которых ждут люди", - подчеркнул спикер.