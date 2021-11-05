Новости

Умер актер из "Секретных материалов" и "Стартрека" Уильям Лакинг 17:36
Мужчина на электросамокате сбил пенсионерку в центре Москвы 17:28
Глава МВД Болгарии обвинил прозападную партию в скупке голосов избирателей 17:23
От COVID умерла автор песен Толкуновой и Герман Людмила Щипахина 17:15
Президент Украины подписал закон об олигархах 17:13
Большую часть Узбекистана накрыла песчаная буря 16:52
Тысячам сотрудников разведки США грозит увольнение за отказ вакцинироваться 16:47
Один из нападавших в новой Москве ударил ребенка 16:45
Володин: Важно, чтобы средства на здравоохранение доходили до граждан 16:09
В Мадриде полиция застрелила мужчину, угрожавшего ножом прохожим 15:50
На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел пожар 15:43
СМИ сообщили о гибели сотрудника российского посольства в Берлине 15:34
Части Западного военного округа получили более 400 радиостанций "Азарт-П1" 15:27
Власти Украины обвинили Януковича в создании ОПГ 15:25
Moody's улучшило прогноз по ВВП России 15:12
"Культура" покажет новый документальный сериал "Евангелие Достоевского" 15:07
Дело об избиении мужчины с ребенком в новой Москве передали в СК 15:04
Умер рекордсмен советского хоккея Александр Орлов 14:13
Полиция возбудила дело после избиения мужчины с ребенком в новой Москве 14:05
Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже в Москве 13:59
Голикова назвала регионы, где ухудшилась ситуация с коронавирусом 13:45
В Кузбассе задержаны мошенники, торговавшие поддельными сертификатами 13:10
Нидерландский суд постановил отменить решение по делу ЮКОСа 13:10
В ДТП в Калмыкии погибла журналистка из Дагестана с сыном 12:48
"Настоящий мужчина": Белоруска призналась в любви к Лукашенко 12:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
05.11.2021 16:09
Рубрика: Власть

Володин: Важно, чтобы средства на здравоохранение доходили до граждан

Текст: Татьяна Замахина

Средства, выделяемые из бюджета на повышение качества здравоохранения, обязательно должны доходить до граждан. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью "России 24". Кроме того, он обратил внимание на ряд других приоритетов проекта нового федерального бюджета.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Володин: Вопросы о сроке у власти глав регионов будут решать местные законодатели

В ситуации, связанной с пандемией, в повестке постоянно находятся вопросы здравоохранения, и важно сделать все для того, чтобы спасти жизнь человека, подчеркнул Володин. По его оценке, в бюджете "это тоже находит отражение".

"Нам надо выстроить так систему, чтобы был контроль за бюджетным рублем,- добавил он, - чтобы была его эффективность, чтобы деньги доходили до человека, и вся система здравоохранения эффективно боролась за жизнь гражданина".

Спрашивать за это, считает спикер, надо со всех, кто отвечает за расходование бюджетных средств.

Володин обратил внимание, что в последние годы траты на здравоохранение увеличиваются. Если в 2019 году на эту сферу было выделено 3 триллиона 811 миллиардов, то в 2021 году - 5 триллионов 60 миллиардов. В 2022 году на здравоохранение планируется потратить 5 триллионов 187 миллиардов.

Комментируя рассмотрение бюджета в целом, он напомнил, что экономика стала восстанавливаться, ожидается рост в 4,2 процента. "Он восстанавливает наши возможности на уровень до пандемии, - сообщил Володин. - И, конечно, бюджет отличается от бюджета прошлого года, он уже профицитный, 25 триллионов 22 миллиарда составляет доходная часть бюджета.

По его словам, ко второму чтению поступает много поправок, которые депутаты сейчас обсуждают. "Для нас важно, чтобы, имея возможности, связанные с ростом экономики, решались вопросы, которых ждут люди", - подчеркнул спикер.

Власть Работа власти Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

На шахте "Таштагольская" в Кузбассе произошел пожар
ГП РФ одобрила решение суда Нидерландов об отмене выплаты по делу ЮКОСа
Глава МИД Австрии поддержал создание "Северного потока-2"
Полиция возбудила дело после избиения мужчины с ребенком в новой Москве
Уровень коллективного иммунитета в России достиг почти 50%
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства