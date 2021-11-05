Володин: Вопросы о сроке у власти глав регионов будут решать местные законодатели

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал проект закона о региональной власти, который вскоре рассмотрит Госдума. В частности, он обратил внимание, что проект позволит регионам самостоятельно решать, давать ли своему губернатору право оставаться на посту более двух сроков подряд.

"Они могут оставить эти два срока, а могут отменить", - заявил он в интервью "России 24".

Спикер подчеркнул, что законопроект отражает положения обновленной Конституции.

По его оценке, принятие документа отразится в том числе и на качестве парламентского контроля: в каждом регионе в обязательном порядке появится контрольно-счетный орган, следящий за расходами из бюджета.

"Раньше это все отдавалось на усмотрение регионов, где-то создавали Счетную палату, где-то нет", - отметил Володин.

Он также подчеркнул важность нормы из этого проекта, касающейся работы прокуратуры. "Сегодня регион решает: предоставить право органам прокуратуры возможность законодательной инициативы или нет", - пояснил спикер, добавив, что в законопроекте предоставляется такое право в обязательном порядке.

"И мы считаем, это правильно, потому что прокуратура исполняет контрольно-надзорные полномочия и сталкивается с правоприменительной практикой, видя, допустим, несовершенство закона, какие-то его слабые стороны", - сообщил Володин.

Законопроект был внесен в конце сентября председателями комитетов по госстроительству обеих палат парламента - Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом. Профильный комитет Госдумы рекомендовал рассмотреть документ в первом чтении 9 ноября.