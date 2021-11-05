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05.11.2021 20:39
Рубрика: Власть

Вооруженные силы передали в регионы уже более 518 тонн жидкого кислорода

Текст: Юрий Гаврилов
Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в пятницу вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 вылечили 65 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте более 42,8 тысячи человек.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Кроме того, после обязательного двухнедельного карантина и отрицательного теста на коронавирус в Вооруженных силах сняли с медицинского контроля свыше 144,1 тысячи человек, контактировавших с инфицированными COVID-19.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 1 632 военных. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 870 военнослужащих с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. Семерых заболевших лечат гражданские медики. Еще 755 человек изолированы на дому.

Сообщается, что двое инфицированных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. У одиннадцати пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 117 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 248 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся более тысячи ста человек, 390 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с началом работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 29,5 тысячи пациентов, из которых свыше 10,7 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 290 610 человек, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с решением генерала армии С.К.Шойгу Минобороны России оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинских учреждений муниципальной и государственной систем здравоохранения за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил РФ. К настоящему времени уже передано более 518 тонн жидкого кислорода для нужд регионов", - проинформировали в ведомстве.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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