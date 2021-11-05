Законопроект Воронежской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 139 502 591,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 31 800 442,4 тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 31 457 040,4 тыс. рублей, в том числе: дотации - 3 209 014,9 тыс. рублей, субсидии - 18 385 619,6 тыс. рублей, субвенции - 5 953 879,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение - 3 908 526,0 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 340 202,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 142 770 272,8 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 3 267 681,4 тыс. рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета:

- на 2023 год в сумме 143 095 905,5 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 29 310 843,5 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 29 307 543,5 тыс. рублей, в том числе: дотации - 2 157 994,0 тыс. рублей; субсидии - 17 750 271,2 тыс. рублей, субвенции - 6 264 613,9 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение - 3 134 664,4 тыс. рублей;

- на 2024 год в сумме 148 029 314,1 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 27 770 094,1 тыс. рублей, из них:

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 27 766 794,1 тыс. рублей, в том числе: дотации - 2 157 994,0 тыс. рублей; субсидии - 17 931 613,2 тыс. рублей, субвенции - 6 476 535,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение - 1 200 651,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме - 144 959 265,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме - 2 946 242,9 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 149 163 676,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 178 743,8 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 1 863 359,7 тыс. рублей, прогнозируемый дефицит областного бюджета на 2024 год в сумме 1 134 362,7 тыс. рублей.

Статья 2. Поступление доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить поступление доходов областного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых доходов в областной бюджет, бюджеты муниципальных образований и бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Воронежской области от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону Воронежской области.

Перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства на счет Управления Федерального казначейства по Воронежской области доходы от уплаты указанных акцизов распределяются Управлением Федерального казначейства по Воронежской области между областным бюджетом и бюджетами муниципальных образований Воронежской области с учетом установленных настоящей частью дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты.

3. Установить, что доходы от единого сельскохозяйственного налога (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) зачисляются по нормативу 30 процентов в бюджеты поселений, по нормативу 60 процентов - в бюджеты муниципальных районов, по нормативу 90 процентов - в бюджеты городских округов.

4. Установить, что доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области, от передачи их в аренду, от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских, сельских поселений.

Установить, что доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляются в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских, сельских поселений.

Установить, что плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляется в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляется в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских, сельских поселений.

Установить, что плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами государственной власти Воронежской области, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляется в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области, по нормативу 50 процентов зачисляется в областной бюджет и по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских, сельских поселений.

Установить, что плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов и находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), по нормативу 50 процентов зачисляется в областной бюджет, по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских округов.

Установить, что плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений и находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Воронежской области и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), по нормативу 50 процентов зачисляется в областной бюджет, по нормативу 50 процентов - в бюджеты городских, сельских поселений.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Воронежской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону Воронежской области.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Воронежской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону Воронежской области.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Воронежской области на 2022 год в сумме 16 109 309,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 17 158 955,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 18 114 942,4 тыс. рублей с распределением согласно приложению 8 к настоящему Закону Воронежской области.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год в сумме 43 489 106,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 42 726 664,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 44 450 559,6 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему Закону Воронежской области.

6. Утвердить общий объем средств резервного фонда правительства Воронежской области на 2022 год в сумме 540 800,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 562 450,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 585 000,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда правительства Воронежской области осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере прогнозируемого объема установленных действующим законодательством источников формирования дорожного фонда Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону Воронежской области.

Использование средств дорожного фонда Воронежской области осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Воронежской области и субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону Воронежской области и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону Воронежской области.

Распределение субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности между муниципальными образованиями осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

9. Распределение бюджетных ассигнований на осуществление областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, осуществляется в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности государственных органов Воронежской области и областных государственных казенных учреждений

1. Правительство Воронежской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности государственных гражданских служащих Воронежской области, а также работников государственных казенных учреждений Воронежской области.

2. Установить с 1 января 2022 года размер индексации компенсационной выплаты, предусмотренной подпунктом 4 пункта 2 статьи 20 Закона Воронежской области от 30 мая 2005 года № 29-ОЗ "О государственной гражданской службе Воронежской области", - 1,04.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

1. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации опекунского пособия, предусмотренного Законом Воронежской области от 22 декабря 2005 года № 83-ОЗ "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание подопечных детей в семьях опекунов (попечителей)", - 1,04.

2. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, переданного в приемную семью, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, предусмотренной Законом Воронежской области от 27 октября 2006 года № 93-ОЗ "О приемной семье в Воронежской области", - 1,04.

3. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячной денежной выплаты на содержание ребенка, переданного в семью на патронатное воспитание, а также на вознаграждение, выплачиваемое патронатному воспитателю, предусмотренной Законом Воронежской области от 29 декабря 2010 года № 155-ОЗ "О патронатном воспитании в Воронежской области", - 1,04.

4. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячной денежной выплаты на содержание в семье каждого усыновленного ребенка до достижения им возраста 18 лет, а также единовременной денежной выплаты при устройстве в семью, предусмотренной Законом Воронежской области от 26 апреля 2013 года № 47-ОЗ "О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на содержание детей при их усыновлении (удочерении) и единовременной денежной выплаты при устройстве в семью", - 1,04.

5. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренной Законом Воронежской области от 11 марта 2013 года № 12-ОЗ "О единовременной денежной выплате при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей",- 1,04.

6. Установить, что не распределенная между муниципальными образованиями субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в размере 5,0 процента от общего объема субвенции в 2022 году, в размере 5,0 процента в 2023 году и в размере 4,8 процента в 2024 году распределяется между муниципальными образованиями на те же цели в порядке, установленном правительством Воронежской области.

7. Установить, что не распределенная между муниципальными образованиями субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 5,0 процента от общего объема субвенции в 2022 году, в размере 5,0 процента в 2023 году и в размере 5,0 процента в 2024 году распределяется между муниципальными образованиями на те же цели в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Статья 7. Особенности установления отдельных расходных обязательств Воронежской области и использования бюджетных ассигнований в сфере социального обеспечения населения

1. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячных денежных выплат и единовременных пособий, предусмотренных абзацем первым части 1 статьи 19, абзацем первым пункта 2 части 1 статьи 23, абзацем первым пункта 4 части 1 статьи 24, абзацем первым пункта 4 части 1 статьи 27, абзацем первым пункта 8 части 1 статьи 37, абзацем первым части 1 статьи 41, пунктом 4 части 1, абзацем первым пункта 1 и абзацем первым пункта 2 части 2 статьи 46, абзацем первым части 2 статьи 55, частью 1 статьи 76, абзацем первым статьи 97.7, частью 1 статьи 97.10 Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", - 1,04.

2. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации социального пособия на погребение, предусмотренного частью 2 статьи 3 Закона Воронежской области от 26 мая 2009 года № 46-ОЗ "О социальном пособии на погребение и расходах, возмещаемых специализированным службам по вопросам похоронного дела в Воронежской области", - 1,058.

3. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения, причитающегося лицу, оказывающему социальные услуги, предусмотренного частью 1 статьи 5 Закона Воронежской области от 6 октября 2011 года № 135-ОЗ "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Воронежской области", - 1,058.

4. Установить, что с 1 февраля 2022 года размер регионального материнского капитала, предусмотренного статьями 43.3 и 43.13 Закона Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области", составляет 133 222,0 рублей.

Статья 8. Особенности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 9. Установление областного норматива финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях

Утвердить в соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 6 Закона Воронежской области от 3 июня 2013 года № 84-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области" нормативы финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях на одного воспитанника в год на 2022 год согласно приложению 14 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 10. Установление областного норматива финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Утвердить в соответствии с положением пункта 2 части 1 статьи 6 Закона Воронежской области от 3 июня 2013 года № 84-ОЗ "О регулировании отдельных отношений в сфере образования на территории Воронежской области" нормативы финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 11. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

Утвердить общий объем страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения из областного бюджета Федеральному фонду обязательного медицинского страхования на 2022 год в сумме 10 418 207,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10 836 976,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 272 527,6 тыс. рублей.

Статья 12. Межбюджетные трансферты местным бюджетам

1. Утвердить:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения, применяемый для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 2022 год в размере 160,17 рубля, на 2023 год в размере 166,58 рубля, на 2024 год в размере 173,24 рубля;

2) критерий выравнивания (минимальный уровень) расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2022 год в размере 0,823, на 2023 год в размере 0,823, на 2024 год в размере 0,794.

2. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону Воронежской области.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Воронежской области, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону Воронежской области.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Воронежской области на 2022 год в сумме 41 610 496,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 35 462 639,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 35 079 839,1 тыс. рублей согласно приложению 18 к настоящему Закону Воронежской области:

- дотации бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на 2022 год в сумме 2 847 105,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 939 695,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 939 695,0 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на 2022 год в сумме 18 034 028,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11 651 143,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 10 062 077,1 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на 2022 год в сумме 19 449 581,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20 623 969,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 21 881 934,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на 2022 год в сумме 1 279 782,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 247 832,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 196 132,1 тыс. рублей.

5. Распределение субсидий, предоставляемых на конкурсной основе, и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Воронежской области (за исключением субсидий и иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 18 к настоящему Закону Воронежской области, а также иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из резервного фонда правительства Воронежской области и зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона Воронежской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы", на реализацию решений губернатора Воронежской области и правительства Воронежской области) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждается правительством Воронежской области.

6. Утвердить:

Методику распределения субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов бюджетам поселений Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону Воронежской области.

Методику распределения субвенций бюджетам муниципальных образований Воронежской области на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону Воронежской области.

Методику распределения субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, за счет средств федерального бюджета на 2022 год согласно приложению 21 к настоящему Закону Воронежской области.

Методику распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на организацию проведения оплачиваемых общественных работ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону Воронежской области;

Порядок предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Воронежской области на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Российской Федерации по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, за счет средств федерального бюджета на 2022 год согласно приложению 23 к настоящему Закону Воронежской области.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию проведения оплачиваемых общественных работ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону Воронежской области.

7. Предоставление из областного бюджета в местные бюджеты межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, согласно перечню, утверждаемому правительством Воронежской области, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

8. Управление Федерального казначейства по Воронежской области вправе осуществлять в 2022 году на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в соответствии с настоящим Законом Воронежской области полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местные бюджеты в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 13. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета, в сумме до 300 000,0 тыс. рублей на срок в пределах финансового года.

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, на срок до одного года.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

3. Установить на 2022 год следующий порядок предоставления бюджетных кредитов муниципальным образованиям:

1) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным образованиям для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, в том числе о сроках, на которые они предоставляются, принимается исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов;

2) для получения бюджетного кредита администрация муниципального образования, претендующая на его получение, обязана предоставить в исполнительный орган государственной власти Воронежской области в сфере финансов комплект документов, предусмотренный в Правилах предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований бюджетных кредитов, утвержденных правительством Воронежской области;

3) условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов устанавливаются Правилами предоставления (использования, возврата) из областного бюджета бюджетам муниципальных образований бюджетных кредитов, утвержденными правительством Воронежской области.

4. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением).

5. Бюджетный кредит не предоставляется муниципальному образованию, имеющему просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед Воронежской областью.

6. Бюджетные кредиты используются на цели, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, их возврат осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и условиями договора (соглашения).

Статья 14. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

1. Установить, что в 2022 году за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в том числе:

- на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на гидромелиоративные мероприятия;

- на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на агролесомелиоративные мероприятия;

- на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на культуртехнические мероприятия;

- на возмещение части фактически осуществленных ими расходов на мероприятия в области известкования кислых почв на пашне;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в том числе:

- на возмещение части затрат на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного комплекса, произведенных на территории Воронежской области;

- на поддержку рыбоводства;

3) гранты в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на развитие семейных ферм;

4) гранты в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на развитие материально-технической базы;

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, в том числе:

- на возмещение части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями, включая питомники, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений;

- на возмещение части затрат по обеспечению прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства зерновых и зернобобовых, масличных сельскохозяйственных культур;

- на возмещение части затрат по обеспечению прироста молока собственного производства в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса;

- на возмещение части затрат по обеспечению прироста маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в рамках приоритетной подотрасли агропромышленного комплекса;

- на возмещение части затрат на производство овощей закрытого грунта, произведенных с применением технологии досвечивания;

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта;

7) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), в том числе:

- на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур и в области производства технической конопли;

- на поддержку элитного семеноводства;

- на возмещение части затрат на производство семян;

- на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства);

- на возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока;

- на поддержку племенного животноводства;

- на возмещение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота);

- на возмещение части затрат на племенное поголовье молодняка сельскохозяйственных животных (кроме крупного рогатого скота), содержащегося в племенном заводе по разведению лошадей;

- на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье овец и коз, в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных;

- на развитие мясного животноводства (маточное товарное поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород), за исключением племенных животных;

- на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных;

8) на возмещение части затрат за приобретенное поголовье сельскохозяйственных животных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство;

9) сельскохозяйственным товаропроизводителям и другим организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), в том числе:

- на развитие свеклосахарной отрасли;

- на развитие производства органической продукции;

- на проектирование и внедрение эколого-ландшафтных систем земледелия;

10) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство масличных культур, их первичную и последующую (промышленную) переработку, а также организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию, на стимулирование увеличения производства масличных культур;

11) гранты "Агростартап" в форме субсидий на создание и (или) развитие хозяйств;

12) на создание и развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

13) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам);

14) сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и российским организациям на возмещение части прямых понесенных затрат:

- на создание и (или) модернизацию хранилищ;

- на создание и (или) модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте;

- на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм);

- на создание и (или) модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве;

- на создание и модернизацию селекционно-генетических центров в птицеводстве;

- на создание и модернизацию мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них;

15) организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, в рамках Закона Воронежской области от 7 июля 2006 года № 67-ОЗ "О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области";

16) российским организациям:

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным на модернизацию, реконструкцию действующих предприятий и (или) создание новых предприятий по переработке продукции растениеводства;

- на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, полученным на модернизацию, реконструкцию действующих предприятий и (или) создание новых предприятий по переработке продукции животноводства;

17) предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта;

18) на возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат:

- по заключенным с работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также по заключенным с работниками - гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти;

- связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, а также связанных с оплатой труда и проживанием студентов - граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики;

19) грантов в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на развитие сельского туризма;

20) гранты "Агропрогресс" в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на реализацию проектов грантополучателей;

21) гранты в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для реализации доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив;

22) на осуществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы;

23) на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий;

24) на возмещение производителям масла подсолнечного и (или) производителям сахара белого части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и (или) сахара белого в организации розничной торговли;

25) на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур;

26) организациям, реализующим инвестиционные проекты в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в том числе:

- на возмещение части затрат на разработку и внедрение инновационных технологий, научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок для реализации инвестиционных проектов;

- промышленным предприятиям на возмещение части затрат по участию в международных выставках;

27) на возмещение промышленным предприятиям части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями;

28) на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования;

29) гранты в форме субсидий на реализацию проектов в области охраны окружающей среды;

30) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок Воронежской области на финансовое обеспечение затрат, связанных с оснащением транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта средствами видеонаблюдения и видеозаписи;

31) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;

32) организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров:

- на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

- на компенсацию части потерь в доходах в связи с принятием решения об установлении льгот на проезд по территории Воронежской области учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет и студентов, предусмотренных Законом Воронежской области от 14 ноября 2008 года № 103-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области";

33) организациям автомобильного и железнодорожного транспорта, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров, на возмещение недополученных доходов при перевозке автомобильным и железнодорожным транспортом пригородного сообщения отдельных категорий граждан;

34) организациям воздушного транспорта на возмещение части затрат на осуществление воздушных перевозок пассажиров и багажа на региональных маршрутах между субъектами Российской Федерации;

35) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам транспортных средств на указанные работы;

36) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат на строительство данных объектов;

37) организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие предпринимательства и торговли", в том числе:

- на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации "Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области";

- на имущественный взнос для обеспечения деятельности автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области";

- Гарантийному фонду Воронежской области в целях пополнения активов для увеличения общего объема поручительств, предоставляемых по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- микрокредитной компании Фонд развития предпринимательства Воронежской области в целях пополнения активов для увеличения общего объема микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства;

38) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие предпринимательства и торговли", осуществляющим деятельность в сфере производства, на компенсацию части затрат, связанных с увеличением производства продукции, объем заказов на которую превышает производственные мощности;

39) грантов в форме субсидий социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей;

40) грантов в форме субсидий на реализацию проектов по развитию туристской инфраструктуры;

41) грантов в форме субсидий на реализацию проектов по приоритетным направлениям развития туризма;

42) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Воронежской области" для обеспечения деятельности по развитию туризма в Воронежской области в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие культуры и туризма";

43) автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Воронежской области" на финансовое обеспечение деятельности по реализации регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях";

44) теплоснабжающим организациям и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, на компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов для населения;

45) на имущественный взнос для обеспечения деятельности специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области";

46) на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах специализированной некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области";

47) на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

48) организациям, получившим финансирование в форме займа по программам ФГАУ "Российский фонд технологического развития" и АУ "Региональный фонд развития промышленности Воронежской области", на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа";

49) на финансовое обеспечение деятельности (докапитализации) регионального фонда развития промышленности, созданного в организационно-правовой форме, предусмотренной частью 1 статьи 11 Федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации";

50) на обеспечение деятельности Воронежской региональной общественной организации "Центр содействия интересам граждан в жилищно-коммунальной сфере "Жилищный контроль";

51) акционерному обществу "Агентство жилищного ипотечного кредитования Воронежской области" на возмещение части недополученных доходов в рамках реализации пилотного ведомственного проекта "Формирование рынка доступного арендного жилья";

52) некоммерческой организации - Ассоциация "Совет муниципальных образований Воронежской области" в рамках государственной программы Воронежской области "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", в том числе:

- на поддержку Ассоциации "Совет муниципальных образований Воронежской области";

- на поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Воронежской области;

53) на поддержку Воронежского областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" в целях обеспечения деятельности добровольных пожарных команд, направленной на решение социальных вопросов, связанных с участием в профилактике и (или) тушении пожаров, спасении людей и имущества при пожаре, проведением аварийно-спасательных работ и оказанием первой помощи пострадавшим, в соответствии с уставными целями организации;

54) казенным предприятиям, находящимся в ведении управления делами Воронежской области, в целях осуществления полномочий управления;

55) частным дошкольным образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

56) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

57) частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на возмещение затрат в связи с реализацией ими программ среднего профессионального образования;

58) на поддержку некоммерческих организаций, в том числе частных образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, в форме субсидий по результатам конкурсного отбора;

59) на мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в социальную практику;

60) частным организациям и индивидуальным предпринимателям осуществляющим образовательную деятельность, имеющим лицензию на реализацию дополнительных образовательных программ для детей и взрослых, на возмещение затрат по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей в возрасте от 5 до 18 лет в рамках персонифицированного финансирования;

61) акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск, распространение программ телевидения и осуществление издательско-полиграфической деятельности;

62) редакциям областных, районных и городских газет, являющимся самостоятельными хозяйствующими субъектами, при условии, что учредителями данных средств массовой информации являются управление делами Воронежской области и (или) органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области, на компенсацию части затрат на производство, выпуск и реализацию периодических изданий, книжной, газетной и печатной продукции;

63) на возмещение расходов специализированным организациям (службам) по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению;

64) социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов), в том числе гранты в форме субсидий;

65) на обеспечение деятельности Воронежской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

66) на обеспечение деятельности Воронежской областной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";

67) на обеспечение деятельности Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих";

68) на обеспечение деятельности автономной некоммерческой организации "Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций Воронежской области "Воронежский Дом НКО";

69) на обеспечение деятельности Воронежского областного отделения общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд";

70) на обеспечение деятельности Воронежского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых";

71) работодателям на возмещение расходов на проведение стажировки получателей государственной социальной помощи, заключивших социальный контракт на реализацию мероприятия по поиску работы;

72) на выплату компенсаций расходов поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Воронежской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), за предоставленные гражданам социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

73) акционерным обществам - детским оздоровительным центрам с участием Воронежской области на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

74) частным медицинским организациям, участвующим в реализации пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности;

75) Воронежскому региональному отделению Общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" на проведение регионального этапа Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров;

76) на обеспечение деятельности благотворительной некоммерческой организации "Воронежский областной Фонд помощи ветеранам физической культуры и спорта";

77) грант в форме субсидии на развитие детско-юношеского футбола на территории Воронежской области;

78) на обеспечение деятельности Ассоциации Футбольный клуб "Факел";

79) грант в форме субсидии на развитие деятельности негосударственных организаций в сфере театрального искусства Воронежской области;

80) гранты в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) в сфере культуры;

81) на частичную компенсацию затрат работодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) на оплату труда инвалидов, предусмотренную государственной программой Воронежской области "Доступная среда";

82) работодателям на компенсацию затрат при организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;

83) работодателям на компенсацию затрат при выплате заработной платы выпускнику профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, проходящему стажировку;

84) Автономной некоммерческой организации "Лаборатория научных и образовательных проектов", Воронежской региональной культурно-просветительская общественная организация "Наша история", Местной религиозной организации православный Приход Тихвино-Онуфриевского храма г. Воронежа религиозной организации "Воронежская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел".

2. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в порядке, установленном правительством Воронежской области.

Статья 15. Особенности использования в 2022 году средств, получаемых отдельными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями из бюджета Воронежской области

1. Субсидии и гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, подлежат перечислению на лицевые счета, открытые в исполнительном органе государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

Операции по зачислению и списанию средств, отраженных на лицевых счетах, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществляются в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

2. Положения части 1 настоящей статьи не распространяются на средства предоставляемые из областного бюджета:

1) специализированным организациям (службам) по вопросам похоронного дела, предоставляющим услуги по погребению;

2) социально ориентированным некоммерческим организациям;

3) акционерным обществам - телекомпаниям с участием Воронежской области на производство, выпуск, распространение программ телевидения и осуществление издательско-полиграфической деятельности;

4) Гарантийному фонду Воронежской области в целях пополнения активов для увеличения общего объема поручительств, предоставляемых по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

5) микрокредитной компании Фонд развития предпринимательства Воронежской области в целях пополнения активов для увеличения общего объема микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства;

6) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением такими лицами скидки владельцам транспортных средств на указанные работы;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, реализующим инвестиционные проекты по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом, на компенсацию части затрат на строительство данных объектов.

8) на компенсацию выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

9) организациям, получившим финансирование в форме займа по программам Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" и автономного учреждения "Региональный фонд развития промышленности Воронежской области", на возмещение части затрат за предоставление банковской гарантии для обеспечения исполнения обязательств по договору займа на 2020 - 2022 годы;

10) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с государственной программой Воронежской области "Развитие предпринимательства и торговли", осуществляющим деятельность в сфере производства, на компенсацию части затрат, связанных с увеличением производства продукции, объем заказов на которую превышает производственные мощности;

11) грантов в форме субсидий на реализацию проектов по развитию туристской инфраструктуры;

12) грантов в форме субсидий социальным предприятиям, включенным в реестр социальных предпринимателей;

13) грантов в форме субсидий на реализацию проектов по приоритетным направлениям развития туризма;

14) грант в форме субсидии на развитие детско-юношеского футбола на территории Воронежской области;

15) грант в форме субсидии на развитие деятельности негосударственных организаций в сфере театрального искусства Воронежской области;

16) на частичную компенсацию затрат работодателей (организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) на оплату труда инвалидов, предусмотренную государственной программой Воронежской области "Доступная среда";

17) работодателям на компенсацию затрат при организации сопровождения инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;

18) работодателям на компенсацию затрат при выплате заработной платы выпускнику профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, проходящему стажировку;

19) акционерным обществам - детским оздоровительным центрам с участием Воронежской области на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

20) Автономной некоммерческой организации "Лаборатория научных и образовательных проектов", Воронежской региональной культурно-просветительская общественная организация "Наша история", Местной религиозной организации православный Приход Тихвино-Онуфриевского храма г. Воронежа религиозной организации "Воронежская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" на реализацию практик поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел";

21) гранты в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям на развитие семейных ферм;

22) гранты в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на развитие материально-технической базы;

23) гранты "Агростартап" в форме субсидий на создание и (или) развитие хозяйств;

24) гранты в форме субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам для реализации доходогенерирующих проектов, основанных на гражданских инициативах по объединению в сельскохозяйственный потребительский кооператив;

25) гранты "Агропрогресс" в форме субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", на реализацию проектов грантополучателей;

26) предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса;

27) сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам (за исключением субсидий, предоставляемых на реализацию особо значимых инвестиционных проектов), а также научным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и (или) последующую (промышленную) переработку и (или) её реализацию;

28) сельскохозяйственным товаропроизводителям и российским организациям, реализующим инвестиционные проекты по созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса;

29) российским организациям, осуществляющим модернизацию, реконструкцию действующих предприятий и (или) создание новых предприятий по переработке продукции животноводства и (или) растениеводства;

30) юридическим лицам, к уставной деятельности которых относятся задачи:

- материально-технического, социально-бытового обеспечения губернатора Воронежской области, правительства Воронежской области, структурных подразделений правительства Воронежской области, аппарата мировых судей;

- организации строительства и реконструкции жилых и нежилых помещений, а также объектов социально-бытового назначения, ремонта оборудования, транспортных средств, производственных зданий, оздоровительных учреждений и других объектов, находящихся в оперативном управлении управления делами Воронежской области;

- обслуживания автотранспортом лиц, замещающих государственные должности Воронежской области, включающего, в том числе, приобретение и ремонт автотранспорта, дорожной и иной техники".

Статья 16. Особенности реструктуризации муниципального долга

Правительство Воронежской области вправе провести в 2022 году реструктуризацию долга муниципальных образований Воронежской области на условиях частичного списания (сокращения) суммы основного долга, предоставления отсрочки, рассрочки исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по бюджетным кредитам, предоставленным в 2022 году для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

За пользование средствами областного бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированного долга.

Порядок реструктуризации долга перед областным бюджетом устанавливается правительством Воронежской области.

Статья 17. Государственный внутренний долг Воронежской области, обслуживание государственного внутреннего долга Воронежской области, государственные внутренние заимствования Воронежской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Воронежской области на 1 января 2023 года в сумме 15 914 650,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 15 038 360,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 14 162 070,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Воронежской области на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области на 2022 год в сумме 243 653,7 тыс. рублей, в том числе:

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 1 344,0 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 10 170,9 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 года № 1029 "Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 5 201,6 тыс. рублей.

Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области на 2023 год в сумме 272 484,0 тыс. рублей, в том числе:

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 1 344,0 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 9 569,6 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 года № 1029 "Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 4 926,6 тыс. рублей.

Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Воронежской области на 2024 год в сумме 285 195,5 тыс. рублей, в том числе:

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 30 марта 2015 года № 292 "О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 1 344,0 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 "О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 8 966,8 тыс. рублей;

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности по Постановлению Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 года № 1029 "Об утверждении Правил проведения в 2021 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам" в сумме 4 651,0 тыс. рублей.

4. Утвердить программу государственных внутренних заимствований Воронежской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 18. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме до 4 000 000,0 тыс. рублей могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам за счет средств федерального бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых семи рабочих дней 2022 года.

Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного бюджета местным бюджетам за счет средств областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых семи рабочих дней 2022 года.

В соответствии с решением главного администратора средств областного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

Возврат не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков межбюджетных трансфертов в областной бюджет осуществляется в порядке, установленном исполнительным органом государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году бюджетным и автономным учреждениям Воронежской области на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат в установленном правительством Воронежской области порядке возврату в областной бюджет.

3. Операции со средствами в иностранной валюте осуществляются главными распорядителями средств областного бюджета на счетах, открытых им в кредитных организациях, в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

4. Установить, что факт уплаты обязательных платежей (в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации) государственными учреждениями, которым в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в исполнительном органе государственной власти Воронежской области в сфере финансов, подтверждается платежным поручением о переводе денежных средств с отметкой исполнительного органа государственной власти Воронежской области в сфере финансов.

5. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе добровольные пожертвования) казенным учреждениям Воронежской области, поступившие в областной бюджет в 2022 году сверх утвержденных настоящим Законом Воронежской области бюджетных ассигнований, а также не использованные на 1 января 2022 года остатки средств от данных поступлений направляются в 2022 году на увеличение расходов соответствующих казенных учреждений Воронежской области путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон Воронежской области.

6. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 59 Закона Воронежской области от 10 октября 2008 года № 81-ОЗ "О бюджетном процессе в Воронежской области" основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета, в том числе связанные с особенностями исполнения областного бюджета и (или) распределения бюджетных ассигнований, без внесения изменений в настоящий Закон Воронежской области:

1) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств федерального бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных средств федерального бюджета;

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигнований, утвержденных законом о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) юридическим и физическим лицам, государственным (муниципальным) учреждениям в области культуры, искусства, образования, науки и техники;

5) перераспределение бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Воронежской области между целевыми статьями расходов, соответствующими разным целям расходования средств фонда;

6) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона Воронежской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы", на реализацию решений губернатора Воронежской области и правительства Воронежской области, в том числе на реализацию национальных проектов.

Использование зарезервированных средств, в том числе выделение (распределение) средств местным бюджетам в форме иных межбюджетных трансфертов, осуществляется на основании правового акта правительства Воронежской области в соответствии с порядком, утвержденным правительством Воронежской области;

7) распределение средств на финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки Воронежской области, предусмотренных по подразделу "Мобилизационная подготовка экономики" раздела "Национальная оборона" классификации расходов бюджетов, а также в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки Воронежской области в пределах предусмотренного настоящим Законом Воронежской области общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;

8) увеличение бюджетных ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета сверх утвержденных Законом Воронежской области об областном бюджете на сумму средств, поступивших в областной бюджет в 2022 году от проведения государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и Законом Воронежской области от 27 июня 2007 года № 78-ОЗ "Об экологической экспертизе объектов регионального уровня".

9) увеличение бюджетных ассигнований главному распорядителю средств областного бюджета сверх утвержденных Законом Воронежской области об областном бюджете на сумму средств, поступивших в областной бюджет от автономного учреждения Воронежской области "Региональный фонд развития промышленности Воронежской области"

10) перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходов бюджета на реализацию отдельных мероприятий (направлений расходов), капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности, для исполнения которых предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в пределах предусмотренного настоящим Законом Воронежской области общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;

11) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения соответствующих результатов национальных (федеральных) проектов в пределах предусмотренных настоящим Законом Воронежской области общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств;

12) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Воронежской области (за исключением субвенций), при принятии решения о применении бюджетных мер принуждения в форме сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Воронежской области (за исключением субвенций) на основании уведомлений органов государственного финансового контроля Воронежской области о применении бюджетных мер принуждения;

13) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона Воронежской области бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы", на реализацию мероприятий, связанных с достижением целей национальных проектов, в 2023 - 2024 годах;

14) внесение изменений в наименование целевой статьи расходов областного бюджета, относящихся к расходам на реализацию региональных проектов (расходам на достижение целей национальных проектов), в случае, если в течение финансового года по указанной целевой статье кассовые расходы бюджета не производились;

15) перераспределение бюджетных ассигнований, источником формирования которых являются межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета, в случае изменения условий их предоставления и направлений использования.

7. Установить, что получатели средств областного бюджета, бюджетные и автономные учреждения Воронежской области при заключении государственных контрактов (договоров) в сфере закупок товаров, работ, услуг вправе предусматривать авансовые платежи (предварительную оплату) в размере, установленном правительством Воронежской области.

8. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:

- авансовые платежи по государственным контрактам, заключаемым на сумму 50,0 миллионов рублей и более;

- авансовые платежи по договорам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50,0 миллионов рублей и более бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в финансовом органе Воронежской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не распространяются на средства, определенные в статье 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации, средства, подлежащие казначейскому сопровождению в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







