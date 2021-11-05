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05.11.2021 10:48
Рубрика: Экономика

Всероссийское экономическое собрание пройдет 11 ноября

Текст: Евгения Мамонова
11 ноября экономисты России отмечают профессиональный праздник - День экономиста. Его кульминацией по традиции станет Всероссийское экономическое собрание, организованное Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов.

В этом году Собрание посвящено не только профессиональному празднику - Дню экономиста, который был учрежден решением правительства РФ в дату основания Вольного экономического общества России. Еще один значимый повод - юбилей Международного Союза экономистов, который в течение 30 лет объединяет экономистов, ученых и практиков, государственных и общественных деятелей, национальные и региональные союзы и ассоциации экономистов из 48 стран мира. Союз отмечен генеральным консультативным статусом Экономического и Социального совета ООН. Всего 142 общественные организации в мире удостоены этой чести.

В Собрании, которое состоится в штаб-квартире организаторов - "Доме экономиста" на Тверской, примут участие почти пять тысяч ученых и экспертов из России и других стран мира, руководители и представители ООН, Совета федерации ФС РФ и Государственной думы РФ, администраций регионов, профильных ведомств, Евразийской экономической комиссии, реального сектора экономики, образовательного сообщества, общественные деятели. Широкий охват обеспечат видеомосты с российскими регионами.

Тема Собрания в этом году: "Вызовы будущего: человек и общество - к устойчивому социально-экономическому развитию".

"Пандемия коронавируса поставила под вопрос прогресс полутора-двух десятилетий, практически все наработки существующих экономических моделей оказались малоэффективными, в первую очередь в социальной сфере, - подчеркнул актуальность темы собрания президент Международного союза экономистов, президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов. - Текущий кризис ставит нас перед необходимостью выработки действенных механизмов и поиска оптимальных решений задач, стоящих перед страной, а это - устранение вопиющих разрывов в уровне жизни населения, повышение социализации нашего общества, технологическое перевооружение действующих производств в целях более полного удовлетворения потребностей людей".

На Всероссийском экономическом собрании станут известны имена лауреатов общероссийских высших общественных экономических премий "Экономист года" и "Экономическая книга года", будут подведены итоги общероссийских проектов Вольного экономического общества России и Международного союза экономистов.

Всероссийское экономическое собрание впервые состоялось в 2016 году и с тех пор проводится ежегодно.

Экономика Макроэкономика

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