Вышел дублированный трейлер "Власти пса" с Камбербэтчем

В Сети появился русскоязычный трейлер фильма "Власть пса" (The Power of The Dog) режиссера Джейн Кэмпион ("Пианино") по одноименному роману американского писателя Тома Сэвиджа, написанного в 1976 году. В съемках фильма приняли участие следующие актеры: Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс, Кирстен Данст, Томасин МакКензи, Кит Кэрредин, Фрэнсис Конрой и другие.

В этой работе британский актер Бенедикт Камбербэтч предстанет в роли Фила, владельца крупного ранчо в Монтане, который, на первый взгляд, является типичным ковбоем: деспотичным, жестоким, одиноким, упрямым и подозрительным, внушающим страх и трепет всем тем, с кем ему приходится иметь дело. Его брат Джордж, напротив, имеет куда более мягкий нрав, а необходимость минимально соответствовать образу своей социальной страты его откровенно тяготит. Фил, который добродушно (хоть и с некоторой затаенной обидой) то и дело поддевает "толстяка", не может и представить себе, до чего изменится его жизнь и баланс сил в семье, когда брат неожиданно приводит домой жену и ее болезненного вида сына-подростка.

Недавно картина обзавелась характерными постерами:

The Power Of The Dog a film directed & written by Jane Campion. Starring Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, and Kodi Smith-McPhee. #ThePowerOfTheDog pic.twitter.com/D3KRN2DPj1 - The Power of the Dog (@TPOTD) August 26, 2021

Официальный релиз картины на стриминговой платформе Netflix состоится 1 декабря.