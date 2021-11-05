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Вышел дублированный трейлер "Власти пса" с Камбербэтчем

Новости
    05.11.2021, 16:36
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В Сети появился русскоязычный трейлер фильма "Власть пса" (The Power of The Dog) режиссера Джейн Кэмпион ("Пианино") по одноименному роману американского писателя Тома Сэвиджа, написанного в 1976 году. В съемках фильма приняли участие следующие актеры: Бенедикт Камбербэтч, Джесси Племонс, Кирстен Данст, Томасин МакКензи, Кит Кэрредин, Фрэнсис Конрой и другие.

Фото: kinopoisk.ru
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В этой работе британский актер Бенедикт Камбербэтч предстанет в роли Фила, владельца крупного ранчо в Монтане, который, на первый взгляд, является типичным ковбоем: деспотичным, жестоким, одиноким, упрямым и подозрительным, внушающим страх и трепет всем тем, с кем ему приходится иметь дело. Его брат Джордж, напротив, имеет куда более мягкий нрав, а необходимость минимально соответствовать образу своей социальной страты его откровенно тяготит. Фил, который добродушно (хоть и с некоторой затаенной обидой) то и дело поддевает "толстяка", не может и представить себе, до чего изменится его жизнь и баланс сил в семье, когда брат неожиданно приводит домой жену и ее болезненного вида сына-подростка.

Недавно картина обзавелась характерными постерами:

Официальный релиз картины на стриминговой платформе Netflix состоится 1 декабря.

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