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Вышел трейлер вестерна с Бенедиктом Камбербэтчем "Власть пса"

Новости
    17.09.2021, 11:42
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Netflix Russia Фото: youtube.com/ Netflix Russia
Фото: youtube.com/ Netflix Russia

Красота, конечно, чего уж там: на Netflix Russia опубликован тизер-трейлер драматического вестерна "Власть пса" (The Power of the Dog).

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер чилийского фильма ужасов "Дистанция спасения"

Камбербэтч играет здесь харизматичного владельца большого ранчо в Монтане Фила Бёрбэнка, который "внушает окружающим страх и трепет". И когда его брат Джордж приводит в дом новую жену Роуз и ее сына Питера, Фил начинает было издеваться над ними, пытаясь уничтожить брак брата… "но однажды понимает, что он беззащитен перед чувством любви".

Режиссером и сценаристкой совместного проекта кинематографистов США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии стала лауреатка "Оскара" (за "Пианино" в 1994-м) Джейн Кэмпион. На ее счету, напомним, также удивительно неуютный сериал "Вершина озера".

В других ролях - Джесси Племонс (Джордж), Кирстен Данст (Роуз), Томасин МакКензи, Кит Кэрредин, Фрэнсис Конрой, Коди Смит-Макфи (Питер), Питер Кэрролл и Вадим Ледогоров (сын Игоря Ледогорова).

Лента стала победителем Вененцианского МКФ этого года.

Релиз - 1 декабря.

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