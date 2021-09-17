Вышел трейлер вестерна с Бенедиктом Камбербэтчем "Власть пса"

Красота, конечно, чего уж там: на Netflix Russia опубликован тизер-трейлер драматического вестерна "Власть пса" (The Power of the Dog).

Камбербэтч играет здесь харизматичного владельца большого ранчо в Монтане Фила Бёрбэнка, который "внушает окружающим страх и трепет". И когда его брат Джордж приводит в дом новую жену Роуз и ее сына Питера, Фил начинает было издеваться над ними, пытаясь уничтожить брак брата… "но однажды понимает, что он беззащитен перед чувством любви".

Режиссером и сценаристкой совместного проекта кинематографистов США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии стала лауреатка "Оскара" (за "Пианино" в 1994-м) Джейн Кэмпион. На ее счету, напомним, также удивительно неуютный сериал "Вершина озера".

В других ролях - Джесси Племонс (Джордж), Кирстен Данст (Роуз), Томасин МакКензи, Кит Кэрредин, Фрэнсис Конрой, Коди Смит-Макфи (Питер), Питер Кэрролл и Вадим Ледогоров (сын Игоря Ледогорова).

Лента стала победителем Вененцианского МКФ этого года.

Релиз - 1 декабря.