За сутки в России подтверждено 40 735 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронпвирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6407

2 Санкт-Петербург 3363

3 Московская область 2835

4 Самарская область 1610

5 Воронежская область 798

6 Нижегородская область 792

7 Республика Крым 764

8 Свердловская область 738

9 Красноярский край 723

10 Пермский край 710

11 Республика Башкортостан 673

12 Ростовская область 650

13 Саратовская область 633

14 Смоленская область 596

15 Омская область 574

16 Ульяновская область 570

17 Челябинская область 548

18 Брянская область 523

19 Иркутская область 521

20 Алтайский край 498

21 Хабаровский край 487

22 Ставропольский край 481

23 Архангельская область 469

24 Волгоградская область 462

25 Липецкая область 411

26 Оренбургская область 408

27 Ленинградская область 402

28 Республика Коми 401

29 Тверская область 399

30 Удмуртская Республика 392

31 Вологодская область 389

32 Калининградская область 385

33 Пензенская область 385

34 Новосибирская область 381

35 Забайкальский край 373

36 Курская область 359

37 Белгородская область 357

38 Севастополь 354

39 Тюменская область 345

40 Орловская область 343

41 Приморский край 326

42 Владимирская область 322

43 Кемеровская область 312

44 Краснодарский край 306

45 Республика Карелия 298

46 Республика Саха (Якутия) 289

47 Псковская область 287

48 Новгородская область 286

49 Ярославская область 285

50 Астраханская область 266

51 Тульская область 266

52 Кировская область 264

53 Ханты-Мансийский автономный округ 259

54 Мурманская область 257

55 Томская область 253

56 Рязанская область 241

57 Республика Хакасия 238

58 Ивановская область 229

59 Курганская область 218

60 Тамбовская область 211

61 Костромская область 206

62 Республика Татарстан 206

63 Калужская область 205

64 Республика Бурятия 195

65 Амурская область 188

66 Республика Чувашия 179

67 Республика Мордовия 164

68 Республика Дагестан 160

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145

70 Кабардино-Балкарская Республика 133

71 Республика Марий Эл 126

72 Чеченская Республика 115

73 Республика Северная Осетия-Алания 104

74 Сахалинская область 99

75 Карачаево-Черкесская Республика 87

76 Республика Адыгея 79

77 Республика Ингушетия 79

78 Республика Тыва 71

79 Республика Алтай 58

80 Еврейская автономная область 48

81 Республика Калмыкия 48

82 Камчатский край 46

83 Магаданская область 36

84 Чукотский автономный округ 19

85 Ненецкий автономный округ 17 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 714 595 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,15%

2. Камчатский край 0,22%

3. Республика Алтай, Республика Тыва 0,25% За последние сутки подтверждено 1 192 смерти: Москва 93

Санкт-Петербург 89

Московская область 55

Краснодарский край 45

Ставропольский край 42

Пермский край 41

Нижегородская область 40

Республика Башкортостан 37

Волгоградская область 30

Челябинская область 30

Саратовская область 29

Красноярский край 29

Свердловская область 28

Самарская область 27

Ростовская область 26

Иркутская область 26

Пензенская область 24

Алтайский край 22

Воронежская область 21

Республика Крым 19

Оренбургская область 19

Ульяновская область 19

Рязанская область 18

Республика Чувашия 18

Тульская область 17

Республика Коми 16

Липецкая область 14

Севастополь 14

Ханты-Мансийский автономный округ 14

Удмуртская Республика 13

Брянская область 12

Республика Татарстан 11

Республика Хакасия 11

Новосибирская область 11

Тамбовская область 10

Вологодская область 10

Астраханская область 10

Кабардино-Балкарская Республика 10

Омская область 10

Смоленская область 9

Мурманская область 8

Тюменская область 8

Орловская область 7

Республика Мордовия 7

Забайкальский край 7

Белгородская область 6

Ивановская область 6

Калужская область 6

Курская область 5

Ярославская область 5

Республика Карелия 5

Архангельская область 5

Ленинградская область 5

Новгородская область 5

Псковская область 5

Республика Дагестан 5

Кемеровская область 5

Томская область 5

Республика Саха (Якутия) 5

Республика Адыгея 4

Кировская область 4

Курганская область 4

Республика Бурятия 4

Приморский край 4

Сахалинская область 4

Владимирская область 3

Костромская область 3

Тверская область 3

Калининградская область 3

Республика Ингушетия 3

Республика Северная Осетия - Алания 3

Чеченская Республика 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Камчатский край 3

Магаданская область 3

Хабаровский край 3

Республика Калмыкия 2

Амурская область 2

Республика Алтай 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 244 447 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 605 человек: Москва 6024

Московская область 3107

Санкт-Петербург 1640

Самарская область 968

Республика Саха (Якутия) 862

Республика Крым 782

Красноярский край 689

Республика Башкортостан 637

Ульяновская область 570

Ростовская область 569

Брянская область 527

Свердловская область 514

Пермский край 502

Астраханская область 447

Удмуртская Республика 433

Саратовская область 392

Липецкая область 351

Ленинградская область 346

Нижегородская область 332

Приморский край 327

Калининградская область 317

Волгоградская область 310

Омская область 305

Псковская область 303

Ставропольский край 302

Алтайский край 298

Республика Карелия 285

Оренбургская область 281

Севастополь 267

Тульская область 266

Кемеровская область 261

Вологодская область 258

Тверская область 248

Забайкальский край 243

Мурманская область 239

Тамбовская область 238

Республика Бурятия 205

Челябинская область 200

Калужская область 189

Курская область 189

Ханты-Мансийский автономный округ 170

Смоленская область 168

Хабаровский край 168

Республика Чувашия 164

Архангельская область 160

Республика Дагестан 152

Воронежская область 140

Кировская область 125

Республика Мордовия 120

Ивановская область 113

Костромская область 103

Тюменская область 103

Кабардино-Балкарская Республика 98

Амурская область 96

Новгородская область 94

Иркутская область 93

Чеченская Республика 92

Ярославская область 79

Сахалинская область 77

Рязанская область 74

Краснодарский край 67

Республика Ингушетия 63

Курганская область 59

Белгородская область 57

Республика Коми 57

Новосибирская область 54

Республика Калмыкия 52

Владимирская область 51

Республика Адыгея 49

Республика Татарстан 49

Республика Северная Осетия - Алания 47

Томская область 47

Еврейская автономная область 46

Республика Тыва 43

Ямало-Ненецкий автономный округ 41

Орловская область 39

Пензенская область 36

Карачаево-Черкесская Республика 31

Республика Хакасия 30

Камчатский край 23

Магаданская область 15

Республика Марий Эл 13

Республика Алтай 11

Чукотский автономный округ 10

Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 505 971.