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05.11.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 40 735 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 40 735 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронпвирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 6407
  • 2 Санкт-Петербург 3363
  • 3 Московская область 2835
  • 4 Самарская область 1610
  • 5 Воронежская область 798
  • 6 Нижегородская область 792
  • 7 Республика Крым 764
  • 8 Свердловская область 738
  • 9 Красноярский край 723
  • 10 Пермский край 710
  • 11 Республика Башкортостан 673
  • 12 Ростовская область 650
  • 13 Саратовская область 633
  • 14 Смоленская область 596
  • 15 Омская область 574
  • 16 Ульяновская область 570
  • 17 Челябинская область 548
  • 18 Брянская область 523
  • 19 Иркутская область 521
  • 20 Алтайский край 498
  • 21 Хабаровский край 487
  • 22 Ставропольский край 481
  • 23 Архангельская область 469
  • 24 Волгоградская область 462
  • 25 Липецкая область 411
  • 26 Оренбургская область 408
  • 27 Ленинградская область 402
  • 28 Республика Коми 401
  • 29 Тверская область 399
  • 30 Удмуртская Республика 392
  • 31 Вологодская область 389
  • 32 Калининградская область 385
  • 33 Пензенская область 385
  • 34 Новосибирская область 381
  • 35 Забайкальский край 373
  • 36 Курская область 359
  • 37 Белгородская область 357
  • 38 Севастополь 354
  • 39 Тюменская область 345
  • 40 Орловская область 343
  • 41 Приморский край 326
  • 42 Владимирская область 322
  • 43 Кемеровская область 312
  • 44 Краснодарский край 306
  • 45 Республика Карелия 298
  • 46 Республика Саха (Якутия) 289
  • 47 Псковская область 287
  • 48 Новгородская область 286
  • 49 Ярославская область 285
  • 50 Астраханская область 266
  • 51 Тульская область 266
  • 52 Кировская область 264
  • 53 Ханты-Мансийский автономный округ 259
  • 54 Мурманская область 257
  • 55 Томская область 253
  • 56 Рязанская область 241
  • 57 Республика Хакасия 238
  • 58 Ивановская область 229
  • 59 Курганская область 218
  • 60 Тамбовская область 211
  • 61 Костромская область 206
  • 62 Республика Татарстан 206
  • 63 Калужская область 205
  • 64 Республика Бурятия 195
  • 65 Амурская область 188
  • 66 Республика Чувашия 179
  • 67 Республика Мордовия 164
  • 68 Республика Дагестан 160
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 133
  • 71 Республика Марий Эл 126
  • 72 Чеченская Республика 115
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 104
  • 74 Сахалинская область 99
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 87
  • 76 Республика Адыгея 79
  • 77 Республика Ингушетия 79
  • 78 Республика Тыва 71
  • 79 Республика Алтай 58
  • 80 Еврейская автономная область 48
  • 81 Республика Калмыкия 48
  • 82 Камчатский край 46
  • 83 Магаданская область 36
  • 84 Чукотский автономный округ 19
  • 85 Ненецкий автономный округ 17

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 714 595 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,15%
  • 2. Камчатский край 0,22%
  • 3. Республика Алтай, Республика Тыва 0,25%
За последние сутки подтверждено 1 192 смерти:
  • Москва 93
  • Санкт-Петербург 89
  • Московская область 55
  • Краснодарский край 45
  • Ставропольский край 42
  • Пермский край 41
  • Нижегородская область 40
  • Республика Башкортостан 37
  • Волгоградская область 30
  • Челябинская область 30
  • Саратовская область 29
  • Красноярский край 29
  • Свердловская область 28
  • Самарская область 27
  • Ростовская область 26
  • Иркутская область 26
  • Пензенская область 24
  • Алтайский край 22
  • Воронежская область 21
  • Республика Крым 19
  • Оренбургская область 19
  • Ульяновская область 19
  • Рязанская область 18
  • Республика Чувашия 18
  • Тульская область 17
  • Республика Коми 16
  • Липецкая область 14
  • Севастополь 14
  • Ханты-Мансийский автономный округ 14
  • Удмуртская Республика 13
  • Брянская область 12
  • Республика Татарстан 11
  • Республика Хакасия 11
  • Новосибирская область 11
  • Тамбовская область 10
  • Вологодская область 10
  • Астраханская область 10
  • Кабардино-Балкарская Республика 10
  • Омская область 10
  • Смоленская область 9
  • Мурманская область 8
  • Тюменская область 8
  • Орловская область 7
  • Республика Мордовия 7
  • Забайкальский край 7
  • Белгородская область 6
  • Ивановская область 6
  • Калужская область 6
  • Курская область 5
  • Ярославская область 5
  • Республика Карелия 5
  • Архангельская область 5
  • Ленинградская область 5
  • Новгородская область 5
  • Псковская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Кемеровская область 5
  • Томская область 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Республика Адыгея 4
  • Кировская область 4
  • Курганская область 4
  • Республика Бурятия 4
  • Приморский край 4
  • Сахалинская область 4
  • Владимирская область 3
  • Костромская область 3
  • Тверская область 3
  • Калининградская область 3
  • Республика Ингушетия 3
  • Республика Северная Осетия - Алания 3
  • Чеченская Республика 3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Камчатский край 3
  • Магаданская область 3
  • Хабаровский край 3
  • Республика Калмыкия 2
  • Амурская область 2
  • Республика Алтай 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 244 447 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 605 человек:
  • Москва 6024
  • Московская область 3107
  • Санкт-Петербург 1640
  • Самарская область 968
  • Республика Саха (Якутия) 862
  • Республика Крым 782
  • Красноярский край 689
  • Республика Башкортостан 637
  • Ульяновская область 570
  • Ростовская область 569
  • Брянская область 527
  • Свердловская область 514
  • Пермский край 502
  • Астраханская область 447
  • Удмуртская Республика 433
  • Саратовская область 392
  • Липецкая область 351
  • Ленинградская область 346
  • Нижегородская область 332
  • Приморский край 327
  • Калининградская область 317
  • Волгоградская область 310
  • Омская область 305
  • Псковская область 303
  • Ставропольский край 302
  • Алтайский край 298
  • Республика Карелия 285
  • Оренбургская область 281
  • Севастополь 267
  • Тульская область 266
  • Кемеровская область 261
  • Вологодская область 258
  • Тверская область 248
  • Забайкальский край 243
  • Мурманская область 239
  • Тамбовская область 238
  • Республика Бурятия 205
  • Челябинская область 200
  • Калужская область 189
  • Курская область 189
  • Ханты-Мансийский автономный округ 170
  • Смоленская область 168
  • Хабаровский край 168
  • Республика Чувашия 164
  • Архангельская область 160
  • Республика Дагестан 152
  • Воронежская область 140
  • Кировская область 125
  • Республика Мордовия 120
  • Ивановская область 113
  • Костромская область 103
  • Тюменская область 103
  • Кабардино-Балкарская Республика 98
  • Амурская область 96
  • Новгородская область 94
  • Иркутская область 93
  • Чеченская Республика 92
  • Ярославская область 79
  • Сахалинская область 77
  • Рязанская область 74
  • Краснодарский край 67
  • Республика Ингушетия 63
  • Курганская область 59
  • Белгородская область 57
  • Республика Коми 57
  • Новосибирская область 54
  • Республика Калмыкия 52
  • Владимирская область 51
  • Республика Адыгея 49
  • Республика Татарстан 49
  • Республика Северная Осетия - Алания 47
  • Томская область 47
  • Еврейская автономная область 46
  • Республика Тыва 43
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 41
  • Орловская область 39
  • Пензенская область 36
  • Карачаево-Черкесская Республика 31
  • Республика Хакасия 30
  • Камчатский край 23
  • Магаданская область 15
  • Республика Марий Эл 13
  • Республика Алтай 11
  • Чукотский автономный округ 10
  • Ненецкий автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 505 971.

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