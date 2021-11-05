За сутки в России подтверждено 40 735 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронпвирусом. Среди вновь выявленных случаев 9,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 6407
- 2 Санкт-Петербург 3363
- 3 Московская область 2835
- 4 Самарская область 1610
- 5 Воронежская область 798
- 6 Нижегородская область 792
- 7 Республика Крым 764
- 8 Свердловская область 738
- 9 Красноярский край 723
- 10 Пермский край 710
- 11 Республика Башкортостан 673
- 12 Ростовская область 650
- 13 Саратовская область 633
- 14 Смоленская область 596
- 15 Омская область 574
- 16 Ульяновская область 570
- 17 Челябинская область 548
- 18 Брянская область 523
- 19 Иркутская область 521
- 20 Алтайский край 498
- 21 Хабаровский край 487
- 22 Ставропольский край 481
- 23 Архангельская область 469
- 24 Волгоградская область 462
- 25 Липецкая область 411
- 26 Оренбургская область 408
- 27 Ленинградская область 402
- 28 Республика Коми 401
- 29 Тверская область 399
- 30 Удмуртская Республика 392
- 31 Вологодская область 389
- 32 Калининградская область 385
- 33 Пензенская область 385
- 34 Новосибирская область 381
- 35 Забайкальский край 373
- 36 Курская область 359
- 37 Белгородская область 357
- 38 Севастополь 354
- 39 Тюменская область 345
- 40 Орловская область 343
- 41 Приморский край 326
- 42 Владимирская область 322
- 43 Кемеровская область 312
- 44 Краснодарский край 306
- 45 Республика Карелия 298
- 46 Республика Саха (Якутия) 289
- 47 Псковская область 287
- 48 Новгородская область 286
- 49 Ярославская область 285
- 50 Астраханская область 266
- 51 Тульская область 266
- 52 Кировская область 264
- 53 Ханты-Мансийский автономный округ 259
- 54 Мурманская область 257
- 55 Томская область 253
- 56 Рязанская область 241
- 57 Республика Хакасия 238
- 58 Ивановская область 229
- 59 Курганская область 218
- 60 Тамбовская область 211
- 61 Костромская область 206
- 62 Республика Татарстан 206
- 63 Калужская область 205
- 64 Республика Бурятия 195
- 65 Амурская область 188
- 66 Республика Чувашия 179
- 67 Республика Мордовия 164
- 68 Республика Дагестан 160
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 145
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 133
- 71 Республика Марий Эл 126
- 72 Чеченская Республика 115
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 104
- 74 Сахалинская область 99
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 87
- 76 Республика Адыгея 79
- 77 Республика Ингушетия 79
- 78 Республика Тыва 71
- 79 Республика Алтай 58
- 80 Еврейская автономная область 48
- 81 Республика Калмыкия 48
- 82 Камчатский край 46
- 83 Магаданская область 36
- 84 Чукотский автономный округ 19
- 85 Ненецкий автономный округ 17
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 714 595 случаев (+0,47%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,15%
- 2. Камчатский край 0,22%
- 3. Республика Алтай, Республика Тыва 0,25%
За последние сутки подтверждено 1 192 смерти:
- Москва 93
- Санкт-Петербург 89
- Московская область 55
- Краснодарский край 45
- Ставропольский край 42
- Пермский край 41
- Нижегородская область 40
- Республика Башкортостан 37
- Волгоградская область 30
- Челябинская область 30
- Саратовская область 29
- Красноярский край 29
- Свердловская область 28
- Самарская область 27
- Ростовская область 26
- Иркутская область 26
- Пензенская область 24
- Алтайский край 22
- Воронежская область 21
- Республика Крым 19
- Оренбургская область 19
- Ульяновская область 19
- Рязанская область 18
- Республика Чувашия 18
- Тульская область 17
- Республика Коми 16
- Липецкая область 14
- Севастополь 14
- Ханты-Мансийский автономный округ 14
- Удмуртская Республика 13
- Брянская область 12
- Республика Татарстан 11
- Республика Хакасия 11
- Новосибирская область 11
- Тамбовская область 10
- Вологодская область 10
- Астраханская область 10
- Кабардино-Балкарская Республика 10
- Омская область 10
- Смоленская область 9
- Мурманская область 8
- Тюменская область 8
- Орловская область 7
- Республика Мордовия 7
- Забайкальский край 7
- Белгородская область 6
- Ивановская область 6
- Калужская область 6
- Курская область 5
- Ярославская область 5
- Республика Карелия 5
- Архангельская область 5
- Ленинградская область 5
- Новгородская область 5
- Псковская область 5
- Республика Дагестан 5
- Кемеровская область 5
- Томская область 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Республика Адыгея 4
- Кировская область 4
- Курганская область 4
- Республика Бурятия 4
- Приморский край 4
- Сахалинская область 4
- Владимирская область 3
- Костромская область 3
- Тверская область 3
- Калининградская область 3
- Республика Ингушетия 3
- Республика Северная Осетия - Алания 3
- Чеченская Республика 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Камчатский край 3
- Магаданская область 3
- Хабаровский край 3
- Республика Калмыкия 2
- Амурская область 2
- Республика Алтай 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 244 447 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 605 человек:
- Москва 6024
- Московская область 3107
- Санкт-Петербург 1640
- Самарская область 968
- Республика Саха (Якутия) 862
- Республика Крым 782
- Красноярский край 689
- Республика Башкортостан 637
- Ульяновская область 570
- Ростовская область 569
- Брянская область 527
- Свердловская область 514
- Пермский край 502
- Астраханская область 447
- Удмуртская Республика 433
- Саратовская область 392
- Липецкая область 351
- Ленинградская область 346
- Нижегородская область 332
- Приморский край 327
- Калининградская область 317
- Волгоградская область 310
- Омская область 305
- Псковская область 303
- Ставропольский край 302
- Алтайский край 298
- Республика Карелия 285
- Оренбургская область 281
- Севастополь 267
- Тульская область 266
- Кемеровская область 261
- Вологодская область 258
- Тверская область 248
- Забайкальский край 243
- Мурманская область 239
- Тамбовская область 238
- Республика Бурятия 205
- Челябинская область 200
- Калужская область 189
- Курская область 189
- Ханты-Мансийский автономный округ 170
- Смоленская область 168
- Хабаровский край 168
- Республика Чувашия 164
- Архангельская область 160
- Республика Дагестан 152
- Воронежская область 140
- Кировская область 125
- Республика Мордовия 120
- Ивановская область 113
- Костромская область 103
- Тюменская область 103
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Амурская область 96
- Новгородская область 94
- Иркутская область 93
- Чеченская Республика 92
- Ярославская область 79
- Сахалинская область 77
- Рязанская область 74
- Краснодарский край 67
- Республика Ингушетия 63
- Курганская область 59
- Белгородская область 57
- Республика Коми 57
- Новосибирская область 54
- Республика Калмыкия 52
- Владимирская область 51
- Республика Адыгея 49
- Республика Татарстан 49
- Республика Северная Осетия - Алания 47
- Томская область 47
- Еврейская автономная область 46
- Республика Тыва 43
- Ямало-Ненецкий автономный округ 41
- Орловская область 39
- Пензенская область 36
- Карачаево-Черкесская Республика 31
- Республика Хакасия 30
- Камчатский край 23
- Магаданская область 15
- Республика Марий Эл 13
- Республика Алтай 11
- Чукотский автономный округ 10
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 7 505 971.