Анатолий Васильев: Первые 30 лет на сцене трудно, а дальше невозможно

Народному артисту России Анатолию Васильеву 6 ноября исполняется 75 лет. Он любим зрителями за многочисленные роли на сценах Театра Сатиры, Театра Российской (Советской) армии, Театра имени Моссовета, и, конечно, за киноработы: от культового фильма-катастрофы "Экипаж" до поистине народных "Сватов".

"Российская газета" вспоминает, что артист говорил в интервью о своем творческом пути.

О чудесном "чеховском" знаке

В моей семье все были заводские люди, технари. Я и сам учился в машиностроительном техникуме, уже заканчивал... А потом меня вдруг переклинило. Почему? Мы на уроке литературы начали изучать Чехова, читали по ролям "Вишневый сад". И вот сидим на уроке, и происходит знаковая для меня вещь - педагог говорит: "А вы, Толя Васильев прочтите за Лопахина". Я начал читать, слышу - все хохочут, удивляются! И после этого стали говорить - "У нас Васильев - артист!" Так я всерьез решил попробовать себя в этом, из техникума потом ушел. Но вообще все эти задатки во мне от моего дедушки - он был, конечно, очень оригинальный человек.

О первых киноролях

Первая моя картина - "Степь" Сергея Бондарчука, опять же - по повести Чехова. Это 1978 год, к тому моменту я уже поиграл в театре шесть-семь лет, меня увидели в театральных работах и пригласили. На площадке - Смоктуновский, Бурков, Скобцева, сам Бондарчук... Все друзья Шушкина, а с Шукшиным я мечтал поработать! Но не получилось. Вторая картина, конечно, "Экипаж". А сейчас у меня очень удачно получаются сериалы. Первый я помню - "Татьянин день", он так удачно прошел! "Сваты", конечно, тоже.

О совмещении комедийного и драматического амплуа

Тут я могу вам привести очень хорошие примеры. Евгений Павлович Леонов - характерный, комедийный актер, но и драматический тоже. Мой кумир. Евгений Евстигнеев - он тоже мог играть все. Олег Ефремов. Поэтому и я как актер должен уметь это делать, к тому же - если это идет изнутри, если есть чувство юмора, и я могу с ним выйти к зрителям, почему бы и в комедии не попробовать себя? Хотя комедию играть очень трудно, особенно на театральной сцене. Да и вообще первые тридцать лет на сцене трудно, потом - становится просто невозможно. Больше ответственности, больше знаешь и умеешь, а возможности с возрастом уходят.

О "Сватах" и возвращении в сериал

Я ни разу не пожалел, что ушел из "Сватов". Мы могли сделать сериал лучше, поднять его на новый уровень. Я говорил: "Ребята, есть такие режиссеры как Данелия, Эльдар Рязанов, у которых есть и умные, и смешные, и в то же время драматические вещи. Надо с них брать пример, и народ потянется к нам еще сильнее". Там ведь такое можно было наворотить в историях с героями. Но меня не услышали. Режиссеры и сценаристы отвечали мне, что их все устраивает. Думаю, их просто интересовали деньги. Поэтому я им сказал: "Давайте дальше без меня". Возвращаться я не собираюсь, для меня это уже пройденный этап.

Об отношении к популярности

Я никогда никого не отталкиваю - не имею права. И если ко мне подходят с душой, с улыбкой, просят снимок - я всегда соглашаюсь с удовольствием. Я что-то получаю от людей, это то же самое, что энергетический взаимообмен в театре. Так что все равно это плюс. Лет пять назад один мужчина подошел ко мне на улице, схватил меня за руки, оттащил в сторону, прижал и чуть не плача: "В фильме "Экипаж" вы показали мою судьбу".

Справка "РГ"

Анатолий Васильев родился 6 ноября 1946 года в Нижнем Тагиле. Окончил Школу-студию МХАТ. С 1969 по 1973 год - актер Московского театра Сатиры, с 1973 по 1995 - актер Театра Советской армии. С 1995 года служит в Московском театре им. Моссовета. Снялся более чем в 50 фильмах. В 1985 году получил почетное звание Заслуженный артист РСФСР и в 1994 году - Народный артист РФ.