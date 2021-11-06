Что надо знать выпускникам и их родителям про поступление в этом году

Вузы опубликовали правила приема на 2022 год.

Все вузы будут учитывать результаты ЕГЭ, полученные в 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 годах. Документы в приемную комиссию можно подать дистанционно, очно и обычной почтой. Заверения электронных копий не требуется. Но для зачисления понадобятся оригинал документа об образовании и согласие на зачисление. Зачисление, как и прежде, пройдет в одну волну. Поэтому очень важно, чтобы абитуриенты заранее определились с выбором вуза и могли оценить свои шансы на поступление как можно точно. Беготня с согласиями и оригиналами аттестатов не нужна ни вузам, ни поступающим.

Что касается ЕГЭ, то сдаем как можно больше предметов, особое внимание обращаем на физику, информатику, историю, географию и обществознание. Именно эти предметы вузы чаще всего предлагают поступающим на выбор.

Если раньше ты поступал, допустим, на какую-то специальность, тебе во всех вузах говорили: нужны ЕГЭ по русскому, литературе и иностранному языку. А сейчас в одном попросят историю, а не иностранный язык, а в другом и вовсе обществознание. В МГУ есть очень популярные программы "Менеджмент" и "Экономика". Так вот, математика письменная и устная, а так же русский язык будут обязательными для всех поступающих. А четвертый экзамен в МГУ можно выбрать самому. И выбор очень большой - иностранный язык, информатика, география, история, обществознание. Зато в Бауманке на "Экономике" выбора нет, придется сдавать ЕГЭ по математике, обществознанию и русскому языку. При этом на остальных технических направлениях МГТУ им. Баумана почти всегда есть выбор между физикой и информатикой. Поэтому так важно выбрать вуз заранее (экзамены-то могут отличаться) и изучить правила приема. Или, второй вариант, сдавать как можно больше ЕГЭ, чтобы не упускать ни единого шанса.

Выпускникам для поступления можно выбрать пять вузов, а вот количество направлений (или специальностей) в них каждый вуз устанавливает самостоятельно. Главное, чтобы не больше десяти. В МГИМО, например, можно подать заявления на четыре направления бакалавриата. В Вышке - только на три направления. В МГУ или Московском политехе можно поступать не более чем на пять направлений или специальностей. В Бауманке, Физтехе - на три.

Как пройдут вступительные испытания, в том числе, дополнительные, творческие? Некоторые вузы оговаривают: если эпидемиологическая ситуация того потребует, вступительные экзамены пройдут дистанционно. Если нет, будут очно.

Есть университеты, которые уже сейчас однозначно сказали - экзамены пройдут дистанционно. Это, к примеру, Вышка.

А вот в Бауманке решили, что вступительные испытания проводятся как очно, при личном присутствии, так и с применением дистанционных технологий. И вот что любопытно, если у абитуриента возникнут проблемы и помехи с интернетом или другие технические сложности, можно перезаписаться на следующую дату проведения экзамена. Если снова что-то пойдет не так, снова можно попробовать пройти испытание, но уже очно. Правда, в правилах есть оговорка: "Если такая возможность будет".

Московский политех от очных экзаменов не отказывается, но оговорил, что испытания могут проводиться и "с использованием дистанционных технологий".

Есть вузы, где понадобится медицинская справка. Кому нужен медосмотр? Для тех, кто поступает на "Лечебное дело", "Фармацию", "Педагогику и психологию девиантного поведения". Еще о медицине. Предварительный медосмотр вас попросят пройти в Бауманке в первый же год обучения, если вы поступили на "Радиоэлектронные системы и комплексы", "Теплотехнику и теплоэнергетику", "Ядерные реакторы и материалы", "Специальные системы жизнеобеспечения" и некоторые другие направления. Допустим, вы не отвечаете нужным требованиям и заключение медкомиссии отрицательное, то придется перевестись на другую программу. Эти нюансы оговорены правилами приема.