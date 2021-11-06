Диетолог объяснила, как избежать проблем с пищеварением в праздники

Лучше всего в праздничные дни придерживаться привычной диеты со знакомыми продуктами, считает диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Алина Губанова.

Как отметила специалист, у идеи раздельного питания нет научных доказательств и, при отсутствии непереносимости или аллергии, можно сочетать в приготовлении блюд любые продукты, которые захочется.

Самым безопасным вариантом будет придерживаться привычной диеты с небольшими послаблениями. Не стоит ругать себя, если во время праздников было съедено больше обычного. Обязательно нужно пить воду и постепенно восстанавливать питьевой режим и привычное питание.

Губанова предостерегла от использования биодобавок, ферментов и сорбентов для борьбы с чувством тяжести. Как пояснила диетолог, это чувство чаще всего связано с тем, что организму требуется больше времени, чтобы переварить непривычные продукты или большой объем пищи.

"Особенно это касается сорбентов, которые никак не ускорят процесс переваривания и не "выведут" токсины. Их доказанный эффект ограничен несколькими часами острых инфекций, где они оттягивают на себя воду, помогая закрепить стул", - объяснила специалист в беседе с РИА Новости.