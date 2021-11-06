Диетолог рассказала, чего нельзя делать при употреблении горячих напитков

Диетолог Ирина Писарева назвала ошибкой при заваривании чая сразу класть в него мед. "Этого делать нельзя. Вода должна быть не горячей, а теплой, и только после этого можем добавить туда мед, иначе теряются все полезные свойства", - рассказала эксперт беседе с RT, добавив, что мед нужно есть вприкуску.

Писарева также отметила, что лимон в чае, хоть и теряет из-за высокой температуры витамин С, тем не менее сохраняет свои антиоксидантные свойства.

А вот в отношении напитков с большим количеством специй, диетолог напомнила, что некоторые специи могут повышать давление. Людям, которые страдают гипертонией, стоит быть аккуратными при употреблении сбитней и тому подобных напитков, заключила Ирина Писарева.

Ранее диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Алина Губанова объяснила, как избежать проблем с пищеварением в праздники. По ее словам, лучше всего в такие периоды придерживаться привычного рациона со знакомыми продуктами. Возможны лишь небольшие послабления.