Экс-министр экономики Украины предсказал скорое банкротство страны

Из-за неподъемных цен на газ 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу и в скором времени разорятся. Об этом заявил в эфире канала Newsone экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, предприниматели получают неподъемные счета в размере 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей). "Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами", - цитирует РИА Новости Суслова.

Разорение компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, безработице и социальной напряженности. Властям придется выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

Осенью на Украине образовался дефицит энергоресурсов. Среди прочего, это связано с ростом цен на газ и нехваткой угля, из-за чего простаивает часть ТЭС.

Ранее экс-секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший министр финансов Алексей Данилюк сообщил о подготовке властей к веерным отключениям электричества.