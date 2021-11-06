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06.11.2021 20:57
Рубрика: В мире

Экс-министр экономики Украины предсказал скорое банкротство страны

Текст: Александр Саможнев

Из-за неподъемных цен на газ 91% украинских предприятий не в состоянии продолжать работу и в скором времени разорятся. Об этом заявил в эфире канала Newsone экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

На Украине опасаются веерного отключения электричества

По его словам, предприниматели получают неподъемные счета в размере 30-50 тысяч гривен за тысячу кубометров газа (80-140 тысяч рублей). "Вероятно, что многие предприятия остановятся и будут признаны банкротами", - цитирует РИА Новости Суслова.

Разорение компаний приведет к сокращению налоговых поступлений в бюджет, безработице и социальной напряженности. Властям придется выплачивать пособия потерявшим доход гражданам.

Осенью на Украине образовался дефицит энергоресурсов. Среди прочего, это связано с ростом цен на газ и нехваткой угля, из-за чего простаивает часть ТЭС.

Ранее экс-секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО), бывший министр финансов Алексей Данилюк сообщил о подготовке властей к веерным отключениям электричества. 

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