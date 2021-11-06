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06.11.2021 15:00
Рубрика: Общество

Эксперт назвала "трех китов" современного творческого образования

Текст: Мария Набиркина
С 2022/2023 учебного года второе высшее в области искусств можно будет получить в российских вузах бесплатно. Все документы - порядок приема, перечень вузов и специальностей - уже утверждены Правительством.

Новинка, что называется, "ко времени": по данным Высшей школы экономики, в России сегодня бум творческого труда. Причем творческие профессии становятся всё более востребованными не только и не столько в креативных индустриях, сколько в традиционных отраслях.

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О том, как новые правила повлияют на творческую сферу и какие творческие профессии сегодня на пике спроса, рассказывает директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде.

Как решение о бесплатном втором высшем творческом образовании изменит отрасль?

Екатерина Черкес-заде: Это, безусловно, хорошая новость. На многие творческие направления, скажем, кинорежиссуру или сценарное мастерство, лучше поступать, имея за спиной жизненный опыт. Но пока в списке "бесплатных" профессий нет ни дизайна, ни, например, анимации… А все это тоже - часть творческой отрасли, причем, очень актуальная и современная часть. Надеюсь, список специальностей в будущем станет шире.

Какие новые тренды возникли в сфере креативного образования?

Екатерина Черкес-заде: В университете мы пришли к пониманию того, что современное креативное образование должно строиться на трех "китах": бизнес, креатив и технологии. Причем, не важно, о какой индустрии мы говорим, - дизайн, современное искусство, кино или музыка. Любая образовательная программа должна включать кросс-дисциплинарный и предпринимательский компонент, когда студенты работают в командах на пересечении разных индустрий и создают конкурентоспособный продукт. Ситуация на рынке труда сегодня такова, что компаниям нужны не просто сотрудники, им нужны команды. Поэтому мы с первого курса объединяем студентов в команды, даем им реальные брифы от компаний и относимся к ним как к профессионалам.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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В креативных индустриях сейчас ощущается кризис идей и кризис людей. Компании конкурируют за таланты, рекрутмент уже не справляется, на переучивание времени нет. Поэтому появляются совместные с бизнесом краткосрочные программы, где учеба может идти на грантовой основе, а студенты в итоге получают предложение о стажировке, работе или партнерстве.

Какие творческие профессии сегодня наиболее популярны?

Екатерина Черкес-заде: В последние годы среди выпускников школ мы замечаем спрос на профессии в индустрии развлечений - музыка, игры, кино, ТВ, анимация. Раньше на этих специальностях у нас в UU обучались только взрослые, в формате дополнительного профобразования. Среди дизайн-направлений традиционной популярностью пользуется коммуникационный дизайн и дизайн цифровых продуктов. Очень востребованы графический дизайн, бренд-дизайн и иллюстрация. Интересно, что в пандемию вырос спрос на программу по дизайну интерьера. Это может быть связано с затянувшимся карантином и домашней изоляцией: люди пересмотрели свое отношение к тому, что их окружает дома.

А как пандемия в целом повлияла на развитие креативной сферы?

Екатерина Черкес-заде: Креативный сектор экономики сильнее других пострадал от локдауна, больше потеряли только туризм и авиаперевозчики. Индустрии, которые жили преимущественно онлайн, например, разработка игр, только укрепили свои позиции. Теперь это популярная тема на любом форуме - от образовательного до инвестиционного. Вообще, пандемия показала, что у представителей креативных индустрий есть много общих проблем. В сентябре этого года Правительство утвердило Концепцию развития креативных индустрий в России до 2030 года. Это доказательство того, что за креативными индустриями - будущее экономики. Например, мы в UU за последние три года спрограммировали совместно с регионами 33 кластера, которые объединили креативное сообщество по всей стране. На территории России появились драйверы развития креативных индустрий. И теперь в регионах есть сообщества, способные реализовать то, что предложено в рамках Концепции развития креативных индустрий, утвержденной Правительством.

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А какие специалисты творческих профессий сегодня в дефиците?

Екатерина Черкес-заде: Скажу сразу: профессионалов в креативных индустриях в России не хватает. За последний год спрос на дизайнеров вырос на 78%: работодателям нужны графические дизайнеры, дизайнеры интерьеров, веб-дизайнеры. Игровая индустрия растет в среднем на 10% каждый год и уже обогнала рынки кино и музыки. В год пандемии компании по разработке игр активно искали себе разработчиков, художников, геймдизайнеров, маркетологов. Представьте: даже при всей популярности такой профессии, как "программист", и при том количестве образовательных программ, которые есть на рынке, в России, по данным минцифры, не хватает примерно миллиона "айтишников". В том числе и в креативных индустриях.

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