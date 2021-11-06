Эксперт назвала причины летальности среди вакцинированных от COVID

Люди, получившие оба компонента вакцины, в большинстве своем переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно. То есть иммунитет успевает "перехватить" вирус на "входе" в организм - в носоглотке. И происходит подавление вируса. В некоторых случаях развивается заболевание по типу легкого ОРВИ. Но в ряде случаев болезнь протекает тяжело и даже может вызвать летальный исход.

Как отметила в ходе "совета экспертов" заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктора медицинских наук Татьяна Руженцова, в единичных случаях в основном у пожилых вакцинированных пациентов все-таки наблюдается развитие ярко выраженной симптоматики с пневмониями и очень редкие летальные исходы.

"Да, конечно, много вопросов о том, действительно вакцинированы были эти пациенты или нет. Но в случае, если действительно пациент был вакцинирован, что мы можем отмечать. У некоторых пациентов, и именно большинство таких мы видим в группе уже 60+, за счет особенностей заболевания, иногда принимаемой терапии, есть иммунодефицит, который не позволяет выработаться иммунитету вообще. Да, мы такие единичные случаи видим, и у некоторых таких пациентов, конечно, при развитии заболевания, после вакцинации иммунного ответа нет. Действительно эти пациенты всегда были в группе риска даже при развитии ОРВИ, который практически очень редко дает осложнения, только при присоединении других возбудителей и в группе ослабленных пациентов. Конечно, когда иммунного ответа не может быть выработано, как правило, у этих пациентов мы видим присоединение и каких-то других возбудителей", - рассказала эксперт.

По словам Руженцовой, часто на фоне коронавируса активизируется своя микрофлора, которая постоянно живет в кишечнике, в полости рта. "И за счет этих своих вроде бы привычных стрептококков, стафилококков и развивается это тяжелое состояние, иногда , к сожалению, с летальным исходом. То есть тут по другим путям обычно идет ухудшение состояния. И подчеркну, что даже при банальном ОРВИ такие исходы мы видели и раньше, до того, как мы узнали про ковид", - подчеркнула Татьяна Руженцова.

Полностью "совет экспертов" читайте в ближайших номерах "Российской газеты".