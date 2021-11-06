Эксперт назвала уровень зарплат в сфере IT

Самой востребованной профессией в России в ближайшие годы останется программирование и другие специальности, связанные с IT-сферой. Об этом сообщила руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая.

По ее данным, средняя зарплата программиста в этом году составила 105 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода находятся разработчики игр с зарплатой в районе 104 тысяч рублей. Замыкает тройку бизнес и управление в IT. Средняя зарплата таких специалистов находится в районе 96 тысяч рублей, пишет "Газета.Ru".

Далее идут менеджмент в IT (82 тысячи рублей), аналитика и Data Science - 78 тысяч рублей, дизайн - 61 тысяча рублей, маркетинг в IT - 57 тысяч рублей. При этом Святицкая уточнила, что указываются средние зарплаты по стране. В крупных городах, в частности в Москве, подобны специальности оплачиваются гораздо выше.

Отдельно Святицкая обратила внимание на аналитику. По ее словам, заработок аналитиков сравним с заработком разработчиков, а порой даже выше. За аналитиками буквально выстраиваются очереди из работодателей, добавила она.

В то же время отмечается, что чрезмерный интерес к IT-сфере, без учета других глобальных трендов, может привести к повторению ситуации, сложившейся в 1990-е годы. Тогда был высок спрос на получение профессии экономиста и юриста. Однако востребованность таких специалистов была не столь высока. То же самое может произойти и с IT, не исключают эксперты.