Эксперт рассказал, как улучшить интернет в квартире

Для того, чтобы интернет в квартире работал быстро и без помех, достаточно придерживаться простых правил. О том, как правильно установить роутер, "РГ" рассказал Евгений Харитонов, главный редактор портала Ferra.ru.

"Чтобы Wi-Fi работал быстро, нужно соблюдать простое правило "не больше двух стен между роутером и смартфоном/ноутбуком". Чаще всего такой точкой оказывается точка на стыке коридора и комнат, в центре квартиры. В остальных случаях придется считать стены исходя из планировки", - говорит эксперт.

По словам специалиста, важно не устанавливать роутер вблизи окон - в этом случае ваша точка доступа Wi-Fi будет вещать сигнал на соседние дома, а покрытие внутри квартиры будет обеспечиваться по остаточному принципу.

"Чем меньше металлических предметов рядом (трубы отопления, батареи, обогреватели), тем меньше помех для сигнала. Крайне нежелательно ставить роутер на пол или в угол комнаты, это не лучшим образом скажется на сигнале", - добавил он.

"В остальном сигнал зависит от того, правильно ли будет выбран канал связи - современные роутеры умеют определять его в авторежиме, но будет не лишним установить смену канала раз в 6-12 часов. Так получится избежать помех от роутеров из соседних квартир, если соседи по какой-то причине включают/отключают Wi-Fi в определенное время суток", - заключает Харитонов.