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06.11.2021 22:04
Рубрика: Общество

Герой России Антон Шкаплеров стал новым командиром МКС

Текст: Наталия Ячменникова

На борту МКС состоялась "пересменка" экипажей. Это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Томас Песке, который 7 ноября возвращается на Землю, и космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий.

Как рассказали в Роскосмосе, Герой России Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года. В свою нынешнюю миссию Антон Шкаплеров отправился 5 октября 2021 года на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19". Нынешний полет - четвертый в его космической карьере.

После расстыковка корабля Crew Dragon и до прибытия нового экипажа с астронавтами на станции продолжат работу россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. На следующей неделе ожидается запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-3.

Новый экипаж не попадет на МКС из-за отмены запуска Crew Dragon в США
Общество Космос

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