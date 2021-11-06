Герой России Антон Шкаплеров стал новым командиром МКС

На борту МКС состоялась "пересменка" экипажей. Это формальная церемония подписания документов между двумя командирами: астронавт Европейского космического агентства Томас Песке, который 7 ноября возвращается на Землю, и космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров подписали соответствующий акт передачи полномочий.

Как рассказали в Роскосмосе, Герой России Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года. В свою нынешнюю миссию Антон Шкаплеров отправился 5 октября 2021 года на транспортном пилотируемом корабле "Союз МС-19". Нынешний полет - четвертый в его космической карьере.

После расстыковка корабля Crew Dragon и до прибытия нового экипажа с астронавтами на станции продолжат работу россияне Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай. На следующей неделе ожидается запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-3.