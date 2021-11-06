Греция ужесточила ограничения для не привитых от коронавируса

С субботы не вакцинированные люди в Греции должны будут предъявить отрицательный экспресс-тест или тест ПЦР для входа в магазины, банки, государственные учреждения, смешанные развлекательные заведения и парикмахерские, поскольку вступили в силу новые меры, направленные на прекращение распространения коронавируса.

По данным портала ekathimerini.com, это положение не распространяется на продуктовые магазины, аптеки и религиозные учреждения, хотя Греческая церковь в четверг призвала не вакцинированных пройти тестирование перед посещением служб.

Не вакцинированные несовершеннолетние должны будут сдать отрицательный тест на коронавирус, чтобы войти в любые заведения, которые обслуживают население.

Помимо прочего, не вакцинированные сотрудники как государственного, так и частного сектора теперь обязаны дважды в неделю проходить ПЦР-тестирование за свой счет.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис исключил возможность возвращения строгих общих ограничений. Он полагает, что большая часть населения уже привита, и такая мера была бы несправедлива по отношению к этим людям.

Между тем, европейские больницы готовятся к наплыву пациентов с COVID-19. За последний месяц на континенте выявлено в полтора раза больше новых случаев заражения по сравнению с сентябрем. И это несмотря на сравнительно высокие темпы вакцинации во многих странах ЕС.

На уходящей неделе максимальные показатели заболеваемости были превышены в Хорватии, Словении, Словакии и Германии. Немецкие власти в этих условиях делают ставку на ревакцинацию, заявил министр здравоохранения Йенс Шпан.

"Ревакцинация - важный посыл. И медицинское сообщество, и федеральное правительство, и власти земель и регионов согласны с тем, что любой, кто получил вторую дозу шесть или более месяцев назад, должен сделать бустерную прививку", - цитирует министра телеканал Euronews.