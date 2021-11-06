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Рубрика: В мире

Хирург: У президента Чехии - цирроз печени

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

У 77-летнего президента Чехии Милоша Земана - цирроз печени. "Это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без признаков", - заявил входящий в медконсилиум хирург Павел Пафко. Он также сообщил, что политик будет питаться через специальный зонд.

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"Господин президент должен придерживаться того режима питания, который ему предписали врачи", - объяснил медик. Говорить о сроках выписки Земана из Центрального военного госпиталя пока рано.

Чешский лидер был госпитализирован 10 октября. Его поместили в палату интенсивной терапии. Утром 4 ноября состояние политика улучшилось, и его перевели из реанимации в обычную палату.

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