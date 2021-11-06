Как правильно провести Дмитриевскую родительскую субботу

Дмитриевская, или как говорят в Церкви, Димитриевская родительская суббота - издавна особый день в календаре наших предков.

Русские почитали Дмитриев день, и список пословиц, поговорок, песен на "Дмитровскую родительскую субботу" занимает не один абзац в книге "Народная Русь" журналиста Аполлона Аполлоновича Коринфского, 1901 года издания. И хотя бурный XX век вытеснил из нашей жизни большую часть этих пословиц да поговорок и даже изменил написание дня - сейчас его принято называть Дмитриевская, а не Димитровская родительская суббота, сам день общенародных поминок устоял. И каждый год в конце октября или в начале ноября православные чтут память всех усопших воинов, погибших за веру и отечество. Вспоминают в храмах и усопших близких, а также всех, скончавшихся внезапно, то есть не получивших перед смертью молитвенного напутствия в жизнь вечную. Но почему эта родительская суббота имеет плавающую дату? Отчего называется Дмитриевской или Димитровской, как говорили наши предки? И как ее правильно провести?

Эпиграфом к этому Дедову дню, который в 2021 году мы отмечаем 6 ноября, могли бы стать гениальные строчки Пушкина.

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

(На них основано от века,

По воле Бога самого,

Самостоянье человека,

Залог величия его.)

И хотя прямого упоминания Димитровской, да и любой другой родительской субботы в пушкинских строчках нет, по сути, они объясняют, зачем нужны такие памятные вехи.

Сегодня политологи формулируют ту же мысль чуть иначе: человек, не интересующийся своими предками, историей своего народа, оказывается подвешенным в безвоздушном пространстве. Не опираясь на опыт - семейный, родовой, национальный, он легко гибнет, и если таких, оторванных от корней, становится много, общество обречено на вырождение.

Конечно, когда наши предки впервые отмечали Димитровскую родительскую субботу, а было это, вероятно, в 1380 году, пращуры гениального поэта о Руси еще слышать не слыхивали, а политологии вообще не существовало. Как считают историки, появление Димитровской родительской субботы и ее утверждение в календаре - показатель нравственной чистоты и дальновидности народа.

Итак, в 1380 году, 8 сентября (21 сентября по новому стилю), великий князь московский и владимирский Дмитрий Иоаннович Донской одержал победу над ордынским войском под началом хана Мамая. Знаменитая битва произошла на Куликовом поле. Бой был затяжной, кровавый, по свидетельству летописцев, кони уже не могли не ступать по трупам - не оставалось чистого места. Русские ратники почти из всех земель Северо-Восточной Руси сражались не просто храбро - "не щадя живота своего", войско Мамая было полностью разгромлено. Да, татаро-монгольское иго не пало и длилось еще столетье, но победа на Куликовом поле нанесла мощный удар по доселе несокрушимой Золотой орде.

По-видимому, осенью 1380 года в Троице-Сергиевом монастыре и было положено начало поминать павших воинов в субботу, предшествующую дню святого великомученика Димитрия Солунского. Почему именно так? Во-первых, в Церкви не принято поминовение усопших в воскресенье: этот день недели даже по названию напоминает нам о Воскресении Христа, а в субботний день Сам Иисус находился во гробе, поэтому даты всеобщего поминовения усопших - это, как правило, именно субботы. Во-вторых, Дмитрий Донской получил свое имя в честь великомученика Димитрия Солунского, чрезвычайно почитаемого на Руси в то время. День памяти святого великомученика Димитрия Солунского, а значит, день ангела Дмитрия Донского - 26 октября (8 ноября по новому стилю). Поэтому днем поминовения воинов, отдавших жизнь на поле брани, и была выбрана суббота, предшествующая именинам Дмитрия Донского, то есть суббота, предшествующая 8 ноября. Каждый год дата тут разная, а вот день один - субботний. А логика у Дмитрия Донского была простая и величественная: прежде чем праздновать свои именины, помянем усопших, тех, кто своею смертью даровал тебе жизнь.

После первого поминовения павших на Куликовом поле бояре высказали великому князю Дмитрию Иоанновичу пожелание на будущее: и впредь "память творити, кто сложил голову свою".

Шли годы, новые битвы за землю русскую, новые тысячи воинов, принявших смерть за веру, за Родину. В XVI веке царь Иоанн Васильевич Грозный узаконил Димитровскую субботу, повелев "петь панихиды и служить обедни по всем церквам и общую милостыню давать, и кормы ставить". День прижился, народ поминал на Димитровскую субботу и воинов, и родных. Говорили: "На дедовой неделе и родители вздохнут". В 1903 году был издан императорский указ: панихиды в этот день служить и в войсковых частях - по воинам "за веру, царя и Отечество, на поле брани живот свой положившим".

В наше время в день Дмитриевской субботы особо поминают не только воинов, но и всех умерших скоропостижной смертью, то есть тех, кто "не был напутствован в жизнь вечную молитвами святой Церкви", ну и про своих ушедших родственников не забывают.

"Русский пахарь-народ, - читаем у Коринфского, - зачастую, начиная за здравие, сводит на упокой, - но бывает (и нередко), что наоборот - начав поминаньем, сводит на ликованье-здравствованье. К Дмитриеву дню с полной справедливостью можно отнести последнее. В этот праздник мертвых можно наблюдать в народной Руси "радование" живых. Это обстоятельство вытекает непосредственно из верований народа в то, что там - за гробом - радуются все обременные, недугующие, страждущие в здешней земной жизни, все опечаленные судьбою, все обездоленные в этом бренном, преходящем мире".

И в этом не просто христианское восприятие смерти, понимание, что после Воскресения Христа она побеждена. Здесь еще чувство выполненного долга по отношению к нашим усопшим. Да, молитва по умершим - это долг еще живущих по отношению к тем, "чьи мертвы уста".

Вот как об этом говорил известный старец архимандрит Кирилл (Павлов): "Большинство людей отходят в вечность с грехами, не успев по неожиданности смерти или по болезни и немощи очистить себя от грехов, и такие оказываются виновными пред Правосудием Божиим. В то же время мы знаем, что в будущем будет только два места пребывания людей: ад и рай. Сами за себя не очищенные от грехов усопшие уже не могут возносить молитв, они не могут и помочь своему положению. Вся надежда возлагается ими только на оставшихся на земле живых - они могут помочь изменить их посмертную участь. Если бы пред нашими очами отверзлись вдруг врата вечности, то мы увидели бы, как миллионы душ протягивают свои руки к живущим на земле, безмолвно прося их помощи в облегчении своей участи в потустороннем мире". То есть души умерших нуждаются в нашей молитве - так же, как мы, живущие на земле, нуждаемся в еде и питье. Но и для нас наша молитва за усопших не менее важна. Как учит святой Иоанн Дамаскин, каждый, кто молится и борется за спасение другого, приносит пользу прежде всего самому себе, а только потом ближнему.

Богослужение по усопшим начинается в пятницу вечером, когда в храмах служат великую панихиду (по-гречески "парастас"), а в субботу утром служится заупокойная литургия и после нее общая панихида.

В условиях пандемии Церковь призывает к максимальному соблюдению мер безопасности. Многие храмы ведут трансляции богослужений, и верующие из группы риска не просто эти трансляции смотрят, они принимают в них молитвенное участие, не выходя из дома. Ну и нам всегда доступен еще один важный способ почтить память близких - милостыня.