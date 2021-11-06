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06.11.2021 11:27
Рубрика: Культура

Кинофестивали стали уходить от практики деления на женские и мужские роли

Текст: Валерий Кузнецов

Приз за лучшее исполнение мужской роли. Приз за лучшее исполнение женской роли. Уже в целомудренном прошлом эти категории нередко приводили в замешательство. Действительно, какую роль блестяще сыграл Дастин Хоффман в "Тутси"? Или Александр Калягин в "Здравствуйте, я ваша тетя"?

Фото: Hype Film
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Все окончательно запуталось в последнее время, когда начались ожесточенные споры о борьбе за равноправие геев, лесбиянок и трансгендеров. Это совершенно особые человеческие сообщества, где традиционные понятия о мужском и женском полах оказались недостаточными, а иной раз и просто неприемлемыми. Как называть бывшего мужчину, ставшего женщиной и выходящего на сцену в женской роли, - актером или актрисой? А как быть, если актер-натурал играет трангендера - это роль мужская или женская?

Все категорически смешалось в актерском доме, и уже начались серьезные подвижки в практике крупнейших фестивалей и премиальных кампаний.

Одним из первых решительно изменил свой регламент международный кинофестиваль в Берлине - две былые премии за мужскую и женскую роли на Берлинале объединились в одну, не зависящую от гендерной принадлежности лауреата, - лучший исполнитель/ница главной роли. С той поры движение за гендерно-нейтральные награды принялось набирать обороты.

О намерении отказаться от потерявшей актуальность практики деления на женские и мужские роли объявили организаторы предстоящей в конце ноября церемонии наград в области независимого кино и телевидения Gotham Awards. Их примеру, но в будущем году, последует премия Lucille Lortel Awards, отмечающая достижения в театрах офф-Бродвея. Инициативу энергично поддержала Пепперминт - первая трансгендерная актриса, сыгравшая главную роль на Бродвее.

Самый распространенный аргумент, который приводят сторонники перемен: успех в искусстве определяется не полом, а мастерством исполнителей. И если в режиссуре или хореографии в ходе наградных церемоний никто не делает гендерных различий, почему в актерской практике должно быть иначе?

Сейчас все взоры обращены к главным кинематографическим, телевизионным и театральным премиям Оскар, Эмми и Тони: устоят ли они перед набирающими силу новорожденными течениями.

Культура Кино и ТВ

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