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Рубрика: В мире

Конгресс США утвердил план развития инфраструктуры страны

Палата представителей американского Конгресса утвердила план развития инфраструктуры страны. За документ проголосовали 228 законодателей, против - 206. Ранее инициативу одобрил Сенат. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

Фото: Sean Rayford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Напомним, Белый дом предложил направить из федерального бюджета 550 миллиардов долларов на развитие инфраструктуры.

Часть демократов в нижней палате Конгресса до последнего не хотели поддерживать данный законопроект, однако после многочасовых консультаций при участии президента они согласились его утвердить.

В рамках утвержденного плана 110 миллиардов долларов направят на строительство мостов и дорог, 39 миллиардов - на модернизацию общественного транспорта, 65 миллиардов - на обеспечение населения высокоскоростным интернетом. И это далеко не полный список расходов.

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