Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19

Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии приняла решение, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех детей.

При этом около 73 процентов подростков 12-19 лет в Коста-Рике уже привились как минимум первым компонентом вакцины от COVID-19. Вакцинацию детей более младшего возраста планируется ввести в стране с марта 2022 года. Для этой цели власти закупят порядка четырех миллионов доз вакцины Pfizer.

Отметим, что в Коста-Рике для детей обязательны также прививки от ветряной оспы, полиомиелита, а также вируса папилломы человека. Теперь в прививочный календарь включили и вакцинацию от COVID-19.