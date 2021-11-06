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06.11.2021 16:29
Рубрика: В мире

Коста-Рика стала первой страной с обязательной вакцинацией детей от COVID-19

Текст: Александр Саможнев
Коста-Рика стала первой страной, которая ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для детей пяти-одиннадцати лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный минздрав.

Национальная комиссия по вакцинации и эпидемиологии приняла решение, что вакцинация от коронавируса становится обязательной для всех детей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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При этом около 73 процентов подростков 12-19 лет в Коста-Рике уже привились как минимум первым компонентом вакцины от COVID-19. Вакцинацию детей более младшего возраста планируется ввести в стране с марта 2022 года. Для этой цели власти закупят порядка четырех миллионов доз вакцины Pfizer.

Отметим, что в Коста-Рике для детей обязательны также прививки от ветряной оспы, полиомиелита, а также вируса папилломы человека. Теперь в прививочный календарь включили и вакцинацию от COVID-19.

В мире Северная и Центральная Америка Коста-Рика Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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