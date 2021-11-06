Мария Захарова раскритиковала избиение мигрантов на границах ЕС

Недавние материалы немецких СМИ об избиении мигрантов на хорватской границе наглядно показали, как в Европе реализуются "высокие правочеловеческие стандарты". Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

По ее словам, эти материалы наглядно демонстрируют, как "высокие правочеловеческие стандарты" в "полном соответствии с ценностями Европы" применяются на практике. Мужчины спортивного телосложения в специальной униформе без опознавательных знаков на хорватской границе избивают прибывших из стран Южной Азии мигрантов дубинками. Для выдавливания прибывших за границы ЕС создаются специальные команды, которые составлены из сотрудников особых отделов полиций стран Евросоюза.

"СМИ также выяснили, что ЕС выделил странам Юго-Восточной Европы 532 миллиона евро на "защиту границ". Очевидно, часть этих денег пошла на содержание "команд". Более того, граждане ЕС платят даже за униформы этих вышибал, приобретая их на общеесовские налоги" - цитирует ТАСС Захарову.