Мезенцев заявил, что разговор о выходе на единую валюту пока не идет

Даже в условиях коронавирусной пандемии российский и белорусский рубль сохраняют свою устойчивость, констатировал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, правда, добавив при этом, что разговора о создании единой валюты Союзного государства России и Беларуси на сегодняшний день нет. Об этом он сообщил 6 ноября в интервью телеканалу "Россия-1".

"Действительно, в союзном договоре обозначен выход на единую валюту. Но сегодня об этом разговора нет", - пояснил он, отвечая на вопрос ведущего, относительно пункта гармонизации валютного законодательства соглашения об интеграции между РФ и РБ.

В то же время Мезенцев дал понять, что выход на единую валютную систему позволит Союзному государству обеспечить совместный контроль в сфере финансового регулирования, а также не допускать отмывания незаконно заработанных и добытых средств. По его словам, "отдельная карта посвящена использованию национальных платежных систем. И это, конечно, осовременивание для финансовой сферы России и Беларуси в совместных практиках", уточнив, что углубление интеграции заключается в выходе на единую промышленную политику.