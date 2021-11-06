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Рубрика: Власть

МИД РФ дало оценку переговорам по стратегической стабильности с США

Текст: Александр Саможнев
Россия и США ведут переговоры по стратегической стабильности после встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. Такого при экс-президенте Дональде Трампе не было, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"После встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями", - отметил Белоусов. По его словам, при администрации Трампа "предметных дискуссий не происходило".

МИД РФ: США не поддержали идею обнулить дипломатические ограничения

Напомним, первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным.

Кроме того, Россия и США заявили, что намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Стороны провели уже два раунда переговоров по стратегической стабильности. По итогам последней встречи стороны договорились создать две рабочие группы, передает РИА Новости.

Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США

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