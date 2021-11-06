МИД РФ дало оценку переговорам по стратегической стабильности с США

Россия и США ведут переговоры по стратегической стабильности после встречи лидеров двух государств Владимира Путина и Джо Байдена. Такого при экс-президенте Дональде Трампе не было, заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

"После встречи президентов начался действительно предметный, конструктивный обмен мнениями", - отметил Белоусов. По его словам, при администрации Трампа "предметных дискуссий не происходило".

Напомним, первая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным.

Кроме того, Россия и США заявили, что намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

Стороны провели уже два раунда переговоров по стратегической стабильности. По итогам последней встречи стороны договорились создать две рабочие группы, передает РИА Новости.