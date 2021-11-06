МИД РФ указал на нежелание США регулировать деятельность дипучреждений

Новости

Актер Андрей Бурковский передумал уходить из МХТ 14:48
Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток 14:47
26-летняя певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе 14:22
"Саманта" из "Секса в большом городе" сыграет в спин-оффе другого сериала 14:12
Лукашенко: Врачи должны стать локомотивом по зарплатам среди бюджетников 14:07
Сенатор от Крыма оценил призыв конгрессменов к Байдену помочь Украине 14:07
Новый директор МХАТа объяснил решение отменить спектакль с Бузовой 14:02
В МИД РФ заявили о необходимости военного присутствия страны в Черном море 13:53
Мезенцев заявил, что разговор о выходе на единую валюту пока не идет 13:53
Ученые объяснили, откуда у переболевших коронавирусом "туман в голове" 13:40
Мария Захарова раскритиковала избиение мигрантов на границах ЕС 13:32
WSJ: 360 миллионов пользователей Facebook зависимы от соцсетей 12:59
Беларусь возобновила поставки электроэнергии на Украину 12:43
Титов избран в состав исполкома Международной федерации гимнастики 12:21
В США полицейские "подожгли" местного жителя электрошокером 12:18
Театру Романа Виктюка грозит временное закрытие из-за несоблюдения мер 11:52
На Украине опасаются веерного отключения электричества 11:50
На музыкальном фестивале в Техасе погибли восемь человек 11:48
Видео: самолет поймал дрон в полете 11:25
Диетолог объяснила, как избежать проблем с пищеварением в праздники 11:05
Военная авиация эвакуировала более 300 пациентов с тяжелой формой Covid-19 10:20
СМИ: При взрыве в Сьерра-Леоне могли погибнуть более ста человек 10:15
Ученые обнаружили связь COVID-19 с заболеваниями сердца у кошек и собак 10:05
Названы способы защиты от самого популярного способа кражи денег со счета 10:02
В Пентагоне не одобрили отказ Байдена от принципа упреждающего ядерного удара 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
Как подготовиться к сдаче ПЦР-теста на COVID-19
06.11.2021 14:38
Рубрика: Власть

МИД РФ указал на нежелание США регулировать деятельность дипучреждений

Текст: Александр Саможнев
Вашингтон демонстрирует неготовность договариваться с Москвой о нормальном функционировании дипломатических и консульских учреждений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

По словам высокопоставленного дипломата, визовая тема выходит на передний план. Продолжаются выходящие за все рамки попытки американцев представить дело так, будто практически полное прекращение визового обслуживания на территории РФ связано с теми или иными решениями России.

Мария Захарова раскритиковала избиение мигрантов на границах ЕС

"Проблема только и исключительно сводится к нежеланию американской стороны договариваться с нами о решении, долгосрочном и устойчивом, всех вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских учреждений в США и в России", - цитирует ТАСС Рябкова.

Отмечалось также, что проблема с выдачей американских виз в РФ вызвана нежеланием американцев в качестве первого шага нарастить количество персонала, который занят в Москве, в консульском отделе посольства обслуживанием россиян и обработкой визовых заявок. "Это можно сделать буквально в течение нескольких дней, если к этому есть политическая воля", - отметил Рябков.

Заместитель министра МИД РФ указал, что Москва и Вашингтон продолжат консультации, "чтобы хотя бы в среднесрочной перспективе выйти из пике и заняться минимально необходимым консульским обслуживанием".

Напомним, в ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран.

Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась.

С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе. Его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ пояснили, что никто не препятствует заполнить квоту 455 дипломатов за счет сотрудников из США.

Власть Работа власти Внешняя политика

Главное сегодня

Сбившим пожилую женщину в центре Москвы самокатом управлял подросток
За сутки в России подтверждено 41335 случаев COVID-19 в 85 регионах
Количество раненых в поезде Москва-Адлер выросло до 2 человек
На Украине опасаются веерного отключения электричества
В Москве задержан четвертый подозреваемый в нападении на отца с ребенком
Как проходит перепись населения и что о стране может сказать статистика
Депутаты ГД пообещали "РГ": История с компенсацией за "испорченную" "Ласточку" приведет к изменению законодательства