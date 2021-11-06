МИД РФ указал на нежелание США регулировать деятельность дипучреждений

По словам высокопоставленного дипломата, визовая тема выходит на передний план. Продолжаются выходящие за все рамки попытки американцев представить дело так, будто практически полное прекращение визового обслуживания на территории РФ связано с теми или иными решениями России.
"Проблема только и исключительно сводится к нежеланию американской стороны договариваться с нами о решении, долгосрочном и устойчивом, всех вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских учреждений в США и в России", - цитирует ТАСС Рябкова.
Отмечалось также, что проблема с выдачей американских виз в РФ вызвана нежеланием американцев в качестве первого шага нарастить количество персонала, который занят в Москве, в консульском отделе посольства обслуживанием россиян и обработкой визовых заявок. "Это можно сделать буквально в течение нескольких дней, если к этому есть политическая воля", - отметил Рябков.
Заместитель министра МИД РФ указал, что Москва и Вашингтон продолжат консультации, "чтобы хотя бы в среднесрочной перспективе выйти из пике и заняться минимально необходимым консульским обслуживанием".
Напомним, в ответ на объявленные Вашингтоном антироссийские санкции и очередную высылку дипломатов Москва ввела ограничения на наем американским диппредставительством граждан РФ и других стран.
Посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Выдача виз дипломатам также значительно замедлилась.
С 1 августа американское посольство в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе. Его штат был укомплектован 120 сотрудниками. В МИД РФ пояснили, что никто не препятствует заполнить квоту 455 дипломатов за счет сотрудников из США.