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06.11.2021 22:12
Рубрика: В мире

Минюст Грузии разоблачил Саакашвили с приемом пищи во время голодовки

Текст: Александр Саможнев

Специальная пенитенциарная служба министерства юстиции Грузии в субботу распространила видеокадры, на которых видно, как экс-президент Михаил Саакашвили принимает пищу. Видеозапись опубликована на странице службы в Facebook. Ранее политик, считающий себя политическим заключенным, объявил голодовку. Оппозиционные СМИ писали, что у него начали отказывать внутренние органы

"Исходя из высокого общественного интереса, мы публикуем видео приема пищи Михаилом Саакашвили. На видеоматериалах четко видно, как он принимает пищу и натуральные соки в разное время суток", - цитирует РИА Новости подпись к видеозаписи.

Министр юстиции Рати Брегадзе в эфире телеканала Rustavi2 заявил, что Саакашвили ест каши и пьет натуральные соки, хотя объявлял голодовку. На кадрах видно, что он выглядит немного похудевшим, но не изможденным.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, куда он вернулся незадолго до первого тура муниципальных выборов. Экс-президент находится в тюрьме города Рустави. Минюст предлагал перевести политика в тюремную больницу, однако Саакашвили и его адвокаты настаивают на частной клинике.

Против Саакашвили в Грузии возбудили четыре уголовных дела, по двум из них заочно приговорили к трем и шести годам заключения соответственно. Кроме того, 20 октября было предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы. В последнее время политик проживал на Украине, он имеет украинское гражданство.

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